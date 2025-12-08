作家の室井佑月氏（55）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。緊急手術を受けると発表した。

室井氏は6日「昨晩、明け方から血尿。おしっこの色にはびっくりこいたが、それより背中と腹が痛くてさ」と体調が悪化していたと明かした。「病院開く時間になったので（一瞬、救急車も考えた）、なんとか車に乗っていってきた」と救急搬送一歩手前まで追い込まれた末、受けた診断が「『尿管結石』だったよ」と報告した。

続けて「尻に痛み止め坐薬入れ二十分したら、痛みが消え、頭の中で洗剤のCM曲が流れ出したわ」と自身の脳内の様子を報告。「それにしても、尿管という細いホースが詰まっただけで、あんなに痛くなるとはね。人体の不思議。おっと、痛み止めが効いてるうちに、風呂入って、アイス食べなきゃ」と回復したことも報告した。

そして8日に「大きい病院にまわされて行ったら、尿管結石じゃなく、これから緊急手術になった。充電して、麻酔が切れたら報告します。心配かけて、ごめんね」とつづった。

この投稿に「報告より、自分優先でお願いします」「お大事に！頑張って下さい」「根性有りそうだから 心配はしませんが 頑張りなさい！」などと書き込まれていた。