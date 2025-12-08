８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」では、高市早苗首相が５日夜に首相就任後初めてとなる“夜の会合”に参加。麻生太郎副総裁らと意見交換したことを伝えた。

コメンテーターとして出演した元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は、会食嫌いで知られる首相が初めて夜に外出して会食したことについて、飲み食い政治に反対してきた立場から「高市さんのような政治スタイルは僕は大賛成だし、高市さんのあの熱心さということで、いろんな問題があったとしてもね。僕と考え方が違うところはたくさんありますけど、高市さんの頑張りを否定する人はいないと思いますよ。国民が少々、考え方が違っても応援したいなって気分になってるのは間違いなくて…」と発言。

その上で「だからこそ、日中の問題でもポロッと発言はすごい残念だと思います。ただ、人間関係で飲み食いがゼロというわけにはいかないわけですから。僕はルールなき飲み食いを否定しているだけで、こうした形でコミュニケーションを取られるのは重要だと思うし」と続けると「高市さんも聞くところによると、いろんな方と電話でコミュニケーションを取ってる。別にそんな飲み食いをしなくてもという高市さんの合理的な政治のやり方に僕は大賛成ですけどね。電話でコミュニケーションを取って政策の議論して、みんなで集まって。それがかつての永田町の人たちは、スナック行ったりだとか、そんなのばっかりしてたのが、高市さんは合理的に一生懸命に政治をやられてるなあというのは感じます」と続けていた。