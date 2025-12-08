から揚げがスチームでジューシーに！ アイリスオーヤマから新エアフライヤー
アイリスオーヤマは12月8日、独自の「スチームモード」を搭載し、揚げ物や焼き物をよりジューシーに仕上げられる「過熱水蒸気エアフライヤー」を発表した。発売日は12月22日。価格はオープンで、直販価格は19,800円。
過熱水蒸気エアフライヤー
油を使わないノンフライ調理に加え、同社独自の「スチームモード」を搭載したエアフライヤー。高温の熱風とスチームにより食材の旨味とみずみずしさを保ったまま調理でき、ノンフライモードと比較してジューシーさが約20％向上するという。仕上げ工程では最大200℃の高温で一気に加熱することで、外側を香ばしく焼き上げる。
揚げ物の温め直しに適した「サクサクモード」も搭載し、冷凍食品をそのまま投入して調理できる。温度は75〜200度の制御が可能となっている。
調理例
コンパクトなサイズ感で省スペースに設置でき、油を使わないため、使用後はバスケットと網の洗浄のみで手入れも簡単。揚げ物、焼き物だけでなくデザートなどにも対応し、47種類の専用レシピをブランドサイトで公開している。
本体サイズは約幅236×奥行295×高さ270mm、重さは約3kg。電源コード長は約1.0m。
