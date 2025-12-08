アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第６節・町田―蔚山（韓国）に向けた前日会見が８日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、Ｊ１町田からは黒田剛監督とＤＦ望月ヘンリー海輝が出席した。チームは５戦を終えて２勝２分け１敗の３位。上位ではあるが、決勝トーナメント進出圏外の９位とは勝ち点２差しかないため「自分たちはまだ混戦の状態にいる。明日の勝ち点３は来シーズンにつながるものでもありますし、最後の試合は絶対に勝ちたい。今シーズンの集大成でもあるので、自分たちが積み上げてきた物をファン・サポーターに向けて勝ちという形で証明したい」と意気込んだ。

今季序盤は先発から外れ、出場時間が得られない期間もあったが、持ち味の高さとスピードを生かし、右ウィングバックのスタメンの座を奪取。終盤には３バックの右もこなすなど、プレーの幅を広げ、天皇杯優勝に大きく貢献した。日本代表の活動にもコンスタントに呼ばれ、プレーや言葉の節々から自信が現れるようになった。「自分は安定感を常に意識しながら今シーズンに入った。今まで積み上げてきた安定感をまず明日の試合では見せていきたい」と、年内最終戦で今季の集大成を見せるつもりだ。

６日にリーグ戦最終節・柏戦（０●１）を終えて、チームとしては一区切りを迎えた。ただ、ここで気持ちを切らすことはない。望月は「この１試合、さらに未来にも試合があるので、この残り１試合をまた全力で戦って、チームとしても僕個人としても最後にレベルアップしていきたいと思っている」と言葉に力を込めた。