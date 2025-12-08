ヨドバシ「2026年 夢のお年玉箱」追加抽選を開始、12月9日午前10時59分まで
ヨドバシカメラのECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」にて、福袋「2026年 夢のお年玉箱」の追加抽選がスタートしている。追加抽選の申し込み受付期間は2025年12月8日午前11時〜12月9日午前10時59分まで。
「2026年 夢のお年玉箱」の追加抽選受付が始まった。期間は12月9日午前10時59分まで
夢のお年玉箱は、ヨドバシカメラで年末年始に販売するお買い得な福袋。年内に実施するヨドバシ・ドット・コム会員限定の販売は抽選式で、当選すると購入権を得られる。1回目は2025年11月25日〜12月1日の期間で申し込みを受け付けていたが、12月3日の抽選結果発表を経て、12月8日に追加抽選の受付がスタートした。
追加抽選の受付は2025年12月8日11時〜12月9日午前10時59分まで。当選発表は12月9午後6時頃を予定する。当選した場合の購入期限は2025年12月11日午後11時59分まで。申し込み方法や抽選発表、当選確率の優遇条件などは1回目と同等（該当ニュース記事）。支払い期限内に購入しなかった場合はキャンセルとなる。
