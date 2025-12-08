７日に男子プロゴルフツアー最終戦の日本シリーズＪＴカップ（報知新聞社主催）で大会初優勝した小木曽喬（フロンティアの介護）が８日、都内で行われた日本ゴルフツアー機構（ＪＧＴＯ）の年間表彰式に出席し、メジャー初Ｖから一夜明けた喜びを語った。

自身の優勝を一面で報じたスポーツ報知を手に笑顔を浮かべ「こんなに大きく扱っていただき、うれしいです」。祝福メッセージは約２００件が届き「うれしい。すごいことができたんだなと。自分じゃない感覚があるけど、自信にしていかなきゃいけないと思う」と決意を語った。

昨年６月の韓国でのハナ銀行招待以来となるツアー通算２勝目で、自身初の国内勝利。男手一つで育ててくれた父・一（はじめ）さんに恩返しの勝利を飾った。父は２４日で６０歳の誕生日を迎えるとあり「父も還暦なので、合わせてお祝いができたらと思う」と笑顔を見せた。

メジャー初勝利を挙げ、来年に向けた新たな目標を抱いている。「もっと日本タイトルに挑戦したい。優勝することがゴルファーにとって一番の幸せ。来年は複数回勝てる選手を目指し、筋トレから頑張りたい。ゴルフ面はある程度の土台ができたと思うので、フィジカル面を強化したい。飛距離も１０ヤードくらい飛んだら世界が変わると思う」とフィジカル強化を掲げた。