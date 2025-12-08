EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡ÖÊ¬ÊÚÈñÍÑ¤ÎÁ´³ÛÊÝ¸±°Æ¡×¤á¤°¤ê¥â¥ä¥â¥ä¹ðÇò¡¡¡Ö½Ð»º¤Î»ÅÊý¤Ë¶¯¼Ô¤â¼å¼Ô¤â¤Ê¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦EXIT¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤¬X¤Ç¡Ö½Ð»ºÌµ½þ²½¡×¤ò¤á¤°¤ëÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢µÄÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎôÅù´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌ¿¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×
µÄÏÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2025Ç¯12·î4Æü¡¢½Ð»º¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÌµ½þ²½¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¬ÊÚÈñÍÑ¤ò¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÇÁ´³ÛÏÅ¤¦°Æ¤òÄó¼¨¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð»ºÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢·ÐºÑÅªÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤Ç¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ»ö¤Ë¤Ï¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ê¤É¡ÖÊÝ¸±Å¬ÍÑºÑ¤ß¤Î¿ÇÎÅ¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î£³³ä¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¸þ¡×¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï6Æü¡¢ÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¿ÈÂÎ¤Ë½ý¤ò»Ä¤·ËÜÍè´¶¤¸¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¡·è¤·¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¡ÎôÅù´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÌ¿¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡£¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊ¬ÊÚ¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤È¤Ç¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»º¤ó¤À¤³¤ÈÌµ¤¤¤Î¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¡ª¡©¡ª¡©¡¡Äë²¦ÀÚ³«¤Ê¤Î¤â¡¢ÊìÆý¤Ç¤Ê¤¯¤Æ´°¥ß°é»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤âÎôÅù´¶¤Ç¤·¤«Ìµ¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â©»Ò¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡ª¡ª¡ªµã¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤âÈÝÄê¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¤¬¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡¡ËÜÅö¤ËÆü¡¹´¶¼Õ¡ª¡ª¡×¤È¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï22Ç¯8·î¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÜ¶¿°ÉÆà¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Íâ23Ç¯11·î¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½Ð»º¤Î»ÅÊý¤Ë¶¯¼Ô¤â¼å¼Ô¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Î¡ÖÎôÅù´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¡ØÎôÅù´¶¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Ê¤Î¤¬À¨¤¯¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÉáÄÌ¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«¸Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«È¯¸À¤·¤Å¤é¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡ØÎôÅù´¶¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦¤Î¤À¤¬¡£¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¤È¡¢½Ð»º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤´¶¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊ¬ÊÚÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö¼å¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·µ¤¸¯¤¤¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ðç´Ê¬ÊÚ¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊ¬ÊÚÊýË¡¤Î¼êÃÊ¤Î°ã¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¾ð¤±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄë²¦ÀÚ³«¤òÁª¤Ð¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊýÃ£¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ø¼å¼Ô¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Ð»º¤Î»ÅÊý¤Ë¶¯¼Ô¤â¼å¼Ô¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÀ©ÅÙ¤â°ì½ï¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¡£¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤äËÍ¤Î½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ï¡¡°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö»º¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤·¤¿¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Î°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÛÁüÎÏ¤ÈÇÛÎ¸¤¬¡¡Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤¤¤ï¤Í¤§¤ÇÍß¤·¤¤¤¹¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼ÎôÅù´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡ØÁª¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤³¤í¤Ë¤³¤Î¡ØÎôÅù´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡Ù¤Îº¬¸»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö°ÂÁ´¤Ë½Ð¤¹¼êÃÊ¤ò¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¤¸¤ã¤¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î´¶¾ð¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤¡¡¡¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ç»º¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£¤¢¤¡¤¤¤±¤Ê¤¤¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê»ö»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡£¤³¤ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡£¡Öº£²ó¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¾¡¼ê¤ËÎôÅù´¶¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡¢¤â¤¦¾¯¤·¿µ½Å¤ËÈ¯¸À¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë...¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿É¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬¾ðÊó¸µ¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¡¤½¤Î¿Í¤ò¤³¤Î¿É¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë°ú¤À¢¤ê¹þ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡Öº£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ©ÅÙ²þÀµ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¡¢¸Ä¿Í¤Î¸«²ò¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¡ËÍ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤äËÍ¤Î½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ï¡¡°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£