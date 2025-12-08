これからの予定【発言・イベント】
15:45 日銀債券市場参加者会合（銀行グループ）
17:30 日銀債券市場参加者会合（証券グループ）
9日
0:00 チポローネECB理事、イベント講演
1:00 米NY連銀1年インフレ期待（11月）
2:00 テイラー英中銀委員、討論会出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席
3:00 米3年債入札（580億ドル）
3:30 ロンバルデッリ英中銀副総裁、討論会出席
カーニー加首相、討論会出席
独仏英首脳、ゼレンスキー大統領と会談
WSJ「CEO Council Summit」ハセット米国家経済会議（NEC）委員長出席（NY、9日まで）
アブダビ・ファイナンス・ウィーク（11日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。
17:30 日銀債券市場参加者会合（証券グループ）
9日
0:00 チポローネECB理事、イベント講演
1:00 米NY連銀1年インフレ期待（11月）
2:00 テイラー英中銀委員、討論会出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席
3:00 米3年債入札（580億ドル）
3:30 ロンバルデッリ英中銀副総裁、討論会出席
カーニー加首相、討論会出席
独仏英首脳、ゼレンスキー大統領と会談
WSJ「CEO Council Summit」ハセット米国家経済会議（NEC）委員長出席（NY、9日まで）
アブダビ・ファイナンス・ウィーク（11日まで）
FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（11日まで）
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更されることがあります。