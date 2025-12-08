テクニカルポイント ユーロドル、保ち合い相場が継続、足元上値試す動きも テクニカルポイント ユーロドル、保ち合い相場が継続、足元上値試す動きも

1.1737 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1712 一目均衡表・雲（上限）

1.1680 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1655 現値

1.1644 100日移動平均

1.1621 10日移動平均

1.1615 一目均衡表・雲（下限）

1.1615 一目均衡表・転換線

1.1594 21日移動平均

1.1576 一目均衡表・基準線

1.1507 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1504 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1469 200日移動平均



ユーロドルは１０月以降、１．１４台半ばから１．１６台後半までのレンジを中心とした「保ち合い相場」が続いている。１２月に入ってからは短期的な上昇トレンドがみられており、中期的な保ち合い相場の上抜けを試している。ＲＳＩ（１４日）は５９．２と、買いバイアスが優勢。１０＋２１日線はゴールデンクロスを示現している。水準的には一目均衡表の雲（１．１６５１－１．１７１２）の中に位置している。上昇の勢いを維持しながら、１．１７台乗せの動きを見せるようだと、保ち合い相場からの上抜けが視野に入る。

