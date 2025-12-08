「機動戦士ガンダム」BDなど、32×32cmのビッグジャケットで登場
バンダイナムコフィルムワークスは、EMOTIONレーベルより、ガンダムなど人気作品のBlu-rayを32×32cmのビッグサイズジャケットで展開する「EMOTION BIG JACKET COLLECTION」(通称EMOジャケ)を、2026年1月28日から順次発売する。第1弾は「機動戦士ガンダム」や「ラブライブ！The School Idol Movie」など7作品で、価格は7,480円から。
2月25日には「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」など5作品が発売されるほか、以降もシリーズ展開される予定。
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム」
(C)創通・サンライズ
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編」
(C)創通・サンライズ
映像レーベルとして1983年に誕生した“EMOTION”による映像作品Blu-rayが、ビッグサイズジャケットで登場する。なお、収録されるBlu-rayは、それぞれ既発売商品と同様。
「EMOジャケ専用ショッピングバッグ」
対象店舗では、対象商品のいずれか1点を店頭で予約・購入すると、先着で「EMOジャケ専用ショッピングバッグ(1種)」が1枚プレゼントされる。対象店舗はヨドバシカメラ(ドットコム除く)やあみあみ秋葉原ラジオ会館店、全国アニメイト(アニメイト通販除く)など。
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！The School Idol Movie」
(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」
(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT
「EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 劇場版」
(C)東北新社／著作総監修 西粼彰司 Licensed by 東北新社
2026年1月28日発売 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム 9,680円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編 9,680円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編 9,680円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！The School Idol Movie 7,480円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 9,680円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 劇場版 8,580円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 8,580円
2026年2月25日発売 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 9,680円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow 7,480円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち 8,580円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION ヤマトよ永遠に 8,580円 EMOTION BIG JACKET COLLECTION 宇宙戦艦ヤマト 完結編 8,580円