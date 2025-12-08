¡ÚÂ®Êó¡Û¥¹¥º¥»Ò²ñ¼Ò¤¬²¼ÀÁË¡°ãÈ¿ ¸ø¼è°Ñ¤¬´«¹ð¡¡°Â¤¯ÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô10¼Ò¤Ë¶¯À©¡¡ÎÌ»º´ü´Ö¸å¤ÎÃ±²Á¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ½é¤ÎÇ§Äê
¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¥¹¥º¥¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¼ÀÁË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇã¤¤¤¿¤¿¤¡×¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬´«¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´«¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÈØÅÄ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¹¥º¥¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â2024Ç¯°Ê¹ß¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎºÂÀÊ¤Ê¤ÉÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô10¼Ò¤Ë¡¢°Â¤¤ÃÍÃÊ¤ÇÉôÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤ÏÎÌ»º´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤áÃ±²Á¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤Ï²¼ÀÁ¤±¶È¼Ô¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë±þ¤¸¤º¡¢Æ±¤¸ÃÍÃÊ¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤è¤¦¶¯À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»º½ªÎ»¸å¤ËÃ±²Á¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤¿²¼ÀÁË¡¤Î±¿ÍÑ´ð½à¤ÇÇã¤¤¤¿¤¿¤¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬´«¹ð¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£