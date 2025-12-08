¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡¢¥â¡¼¥°¥ë¡¦ËÙÅç¹Ô¿¿¤Ï³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¡Ú¥¹¥¡¼WÇÕ¡Û
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎWÇÕÂè7Àï¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥¹¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥â¡¼¥°¥ë¤ÎWÇÕ³«ËëÀï¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤¬7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¡¦¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê29¡¢¥Á¡¼¥àRoy¡Ë¤¬¶ä¥á¥À¥ë¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÉ½¾´Âæ¡¢¥â¡¼¥°¥ë¡¦ËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê27¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥¹¥¡¼Éô¡Ë¤¬³«ËëÀï¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓ¤Ï¡¢1²óÌÜ¤Ç¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÇ÷¤ë130.5m¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2²óÌÜ¤â129.5m¤òÈô¤Ó¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÉ½¾´Âæ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÙÅç¤Ï¡¢¼´¤¬¤Ö¤ì¤Ê¤¤Àµ³Î¤Ê¥¿¡¼¥ó¤«¤éÂçµ»¡¦¥³¡¼¥¯1440¡Ê²£¤Ë4²óÅ¾¡Ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕ¡¦Âè7Àï·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡¡D.¥×¥ì¥ô¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë282.3
2°Ì¡¡¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡281.4
3°Ì¡¡P.¥é¥¤¥à¥ó¥É¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë276.8
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëWÇÕ¡¦³«ËëÀï·ë²Ì¡Û
Í¥¾¡¡¡ËÙÅç¹Ô¿¿¡¡83.48
2°Ì¡¡W.¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥°¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë82.47
3°Ì¡¡N.¥Ú¥¤¥¸¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë79.62
