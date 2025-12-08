Æ£»Þ¤Î¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬²£ÉÍFC¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡Öº£¸å¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×
¡¡²£ÉÍFC¤Ï8Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤Î¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤ÏÆ£»Þ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç»ØÆ³¼Ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£21Ç¯7·î¤«¤éÆ£»Þ¤òÎ¨¤¤¤ë¤ÈÍâÇ¯¤ÎJ3¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤ÆJ2¾º³Ê¡£º£µ¨¤ÎJ2¤Ï9¾¡12Ê¬¤±17ÇÔ¤Ç15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFC¤Ïº£µ¨¤ÎJ1¤ò18°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤ËJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹J2¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¦²£ÉÍFC
¡ÖÀÄ¤¤¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡¢²£ÉÍFC¤ÎÎò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢Ì¤Íè±Ê¹åµ±¤¯¿·¤·¤¤»þÂå¤òÃÛ¤¯¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÃÏ¸µ²£ÉÍ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¿´¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë!Á´ÎÏ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ä´¶Æ°¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤!¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë!¡×
¡Ö¡ØÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ÎÎ¾¶Ë¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡Ù¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤È¶¦¤ËÇ®¤¯º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¯¥é¥ÖÁ´°÷¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¹Ô¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¾º¤êµÍ¤á¤Æ¹Ô¤¯²£ÉÍFC¤Îµ°À×¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¦Æ£»Þ
¡ÖÈó¾ï¤ËÇ»¸ü¤Ê5Ç¯´Ö°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ëÆ£»ÞMYFC¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌÞÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊýÁ´°÷¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ý¤±ÂØ¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤ÎºÇÂçÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤âÌµ¤¯MYFC¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë!¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬Æ£»ÞMYFC¤Îº£¸å¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òµ§´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆ£»ÞMYFC¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢Ç®¤¯°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÅ¯³Ø¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ùº£¸å¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
