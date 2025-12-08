Stray Kids初の展覧会開催記念、1編成まるごとスキズ仕様の貸し切り新幹線が運行

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsの日本デビュー5周年を記念した初の展覧会『Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”』が、12月1日よりスタート。さらに、展覧会開催を記念して、JR東海「推し旅」とのコラボ企画もスタートとなった。

■公式キャラクター“SKZOO”の着ぐるみも登場！

Stray Kids初となる展覧会『Stray Kids EXHIBITION “We STAY, together”』は、12月1日から大阪会場を皮切りに、福岡、東京、静岡、愛知と、2026年5月までの約半年間にわたり、全5都市を巡回する。

展覧会では、“宝探し”をテーマにStray Kidsの日本デビューからの歩みをたどりながら、フォトスポットや衣装展示、体験型展示を通して、Stray KidsとSTAY（Stray Kidsのファンネーム）との絆が感じられる内容になっている。衣装展示では、MVで実際にメンバーが着用した衣装から、『第74回NHK紅白歌合戦』に初出場した際の衣装などが展示され、体験型展示では、ダンスチャレンジに参加できるだけでなく、Stray Kidsのレコーディングブースを再現した展示や、AR技術を活用したデジタル寄せ書きなど、盛りだくさんな展示内容が話題を集めている。

さらに、展覧会の開催を記念して、JR東海「推し旅」とのコラボ企画もスタート。12月6日には、なんとK-POPグループとしては初となる1編成まるごとStray Kids仕様に装飾された貸し切り新幹線「Stray Kids Special Express」が運行された。貸し切り新幹線では、車内がStray Kids一色に装飾されただけでなく、Stray Kidsの公式キャラクター「SKZOO（※読み：スキズー）」の着ぐるみも乗車し、ファンとミート＆グリートを実施。東京駅から新大阪まで、約1,000名のSTAYの道中を盛り上げた。

Stray Kidsは、12月24日、日本で初のオフラインファンイベント、ベルーナドーム公演の模様を収録したライブBlu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』をリリースする。完全生産限定盤の特典映像には、全4公演の裏側に密着した豪華ビハインドムービーやVCRメイキングムービー、さらに「SKZ Q WORLD」、「SKZ GAME WORLD」コレクション映像などが収録される。総尺約5時間に及ぶ、超豪華ライブBlu-rayとなっている。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』

■関連リンク

Blu-ray特設サイト

https://www.straykidsjapan.com/toyworld_bd/

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/

■【画像】貸し切り新幹線「Stray Kids Special Express」の様子

■【画像】展覧会の様子

■【画像】Stray Kidsアーティスト写真