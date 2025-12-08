8日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数811、値下がり銘柄数574と、値上がりが優勢だった。



個別では倉元製作所<5216>がストップ高。菊池製作所<3444>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、弘電社<1948>、テクノ菱和<1965>、共同ピーアール<2436>、セリア<2782>など51銘柄は年初来高値を更新。大黒屋ホールディングス<6993>、セキド<9878>、ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、アプライド<3020>、ミライアル<4238>は値上がり率上位に買われた。



一方、住石ホールディングス<1514>、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ぐるなび<2440>、ウェルディッシュ<2901>、リミックスポイント<3825>など14銘柄が年初来安値を更新。アール・エス・シー<4664>、オプトエレクトロニクス<6664>、エス・サイエンス<5721>、情報企画<3712>、ＡＮＡＰホールディングス<3189>は値下がり率上位に売られた。



