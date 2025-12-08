ETF売買代金ランキング＝8日大引け
8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 114878 -25.9 43590
２. <1357> 日経Ｄインバ 13578 -34.0 5813
３. <1458> 楽天Ｗブル 10439 -10.5 51650
４. <1579> 日経ブル２ 9907 0.5 468.4
５. <1540> 純金信託 6635 31.0 20015
６. <1360> 日経ベア２ 6568 -26.3 142.9
７. <1321> 野村日経平均 6256 -13.1 52460
８. <1306> 野村東証指数 5623 -1.0 3550.0
９. <2644> ＧＸ半導日株 3380 9.3 2553
10. <1329> ｉＳ日経 3037 84.4 5255
11. <1568> ＴＰＸブル 2945 -37.3 703.8
12. <1542> 純銀信託 2149 -11.5 26575
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1825 -25.0 2112.0
14. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1371 285.1 1096
15. <1655> ｉＳ米国株 1249 -14.3 770.9
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1187 -7.6 52300
17. <1398> ＳＭＤリート 1168 12.2 2002.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ 1164 -42.4 349.5
19. <1615> 野村東証銀行 1158 -23.9 519.5
20. <2036> 金先物Ｗブル 1058 -11.5 168250
21. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1018 130.3 2019
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1014 40.6 2396
23. <2624> ｉＦ日経年４ 1000 14185.7 5071
24. <314A> ｉＳゴールド 966 100.8 310.3
25. <1489> 日経高配５０ 873 -30.8 2784
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 838 -42.7 66790
27. <1459> 楽天Ｗベア 768 -39.6 235
28. <1358> 上場日経２倍 671 -12.4 82460
29. <1330> 上場日経平均 664 10.9 52550
30. <1326> ＳＰＤＲ 649 46.8 60170
31. <1545> 野村ナスＨ無 649 -28.0 40390
32. <200A> 野村日半導 637 -29.3 2348
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 632 -49.0 615.3
34. <2244> ＧＸＵテック 602 -8.4 3165
35. <1597> ＭＸＪリート 581 284.8 2008
36. <2865> ＧＸＮカバコ 557 -2.1 1201
37. <1346> ＭＸ２２５ 507 126.3 52570
38. <1328> 野村金連動 479 -11.1 15600
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 472 -40.2 61770
40. <1557> ＳＰＤＲ５百 470 267.2 106650
41. <1478> ｉＳ高配当 468 541.1 4480
42. <1308> 上場東証指数 455 40.4 3507
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 409 -26.4 30700
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ 408 75.1 54330
45. <1541> 純プラ信託 389 -21.1 7520
46. <1476> ｉＳＪリート 376 180.6 2021
47. <2559> ＭＸ全世界株 369 -30.5 25800
48. <2038> 原油先Ｗブル 362 382.7 1491
49. <1678> 野村インド株 342 11.8 355.0
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 335 207.3 10325
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
