　8日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　114878　　 -25.9　　　 43590
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13578　　 -34.0　　　　5813
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10439　　 -10.5　　　 51650
４. <1579> 日経ブル２　　　　9907　　　 0.5　　　 468.4
５. <1540> 純金信託　　　　　6635　　　31.0　　　 20015
６. <1360> 日経ベア２　　　　6568　　 -26.3　　　 142.9
７. <1321> 野村日経平均　　　6256　　 -13.1　　　 52460
８. <1306> 野村東証指数　　　5623　　　-1.0　　　3550.0
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　3380　　　 9.3　　　　2553
10. <1329> ｉＳ日経　　　　　3037　　　84.4　　　　5255
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2945　　 -37.3　　　 703.8
12. <1542> 純銀信託　　　　　2149　　 -11.5　　　 26575
13. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1825　　 -25.0　　　2112.0
14. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1371　　 285.1　　　　1096
15. <1655> ｉＳ米国株　　　　1249　　 -14.3　　　 770.9
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1187　　　-7.6　　　 52300
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1168　　　12.2　　　2002.5
18. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1164　　 -42.4　　　 349.5
19. <1615> 野村東証銀行　　　1158　　 -23.9　　　 519.5
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　1058　　 -11.5　　　168250
21. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1018　　 130.3　　　　2019
22. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1014　　　40.6　　　　2396
23. <2624> ｉＦ日経年４　　　1000　 14185.7　　　　5071
24. <314A> ｉＳゴールド　　　 966　　 100.8　　　 310.3
25. <1489> 日経高配５０　　　 873　　 -30.8　　　　2784
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 838　　 -42.7　　　 66790
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 768　　 -39.6　　　　 235
28. <1358> 上場日経２倍　　　 671　　 -12.4　　　 82460
29. <1330> 上場日経平均　　　 664　　　10.9　　　 52550
30. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 649　　　46.8　　　 60170
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 649　　 -28.0　　　 40390
32. <200A> 野村日半導　　　　 637　　 -29.3　　　　2348
33. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 632　　 -49.0　　　 615.3
34. <2244> ＧＸＵテック　　　 602　　　-8.4　　　　3165
35. <1597> ＭＸＪリート　　　 581　　 284.8　　　　2008
36. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 557　　　-2.1　　　　1201
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 507　　 126.3　　　 52570
38. <1328> 野村金連動　　　　 479　　 -11.1　　　 15600
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 472　　 -40.2　　　 61770
40. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 470　　 267.2　　　106650
41. <1478> ｉＳ高配当　　　　 468　　 541.1　　　　4480
42. <1308> 上場東証指数　　　 455　　　40.4　　　　3507
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 409　　 -26.4　　　 30700
44. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 408　　　75.1　　　 54330
45. <1541> 純プラ信託　　　　 389　　 -21.1　　　　7520
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 376　　 180.6　　　　2021
47. <2559> ＭＸ全世界株　　　 369　　 -30.5　　　 25800
48. <2038> 原油先Ｗブル　　　 362　　 382.7　　　　1491
49. <1678> 野村インド株　　　 342　　　11.8　　　 355.0
50. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 335　　 207.3　　　 10325
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース