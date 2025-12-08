日経平均8日大引け＝反発、90円高の5万581円 日経平均8日大引け＝反発、90円高の5万581円

8日の日経平均株価は前週末比90.07円（0.18％）高の5万581.94円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1265、値下がりは281、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはフジクラ <5803>で、日経平均を40.28円押し上げ。次いでコナミＧ <9766>が21.06円、アドテスト <6857>が13.37円、豊田通商 <8015>が12.63円、ディスコ <6146>が9.09円と続いた。



マイナス寄与度は126.35円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が47.33円、イオン <8267>が17.35円、リクルート <6098>が15.34円、レーザーテク <6920>が11.23円と並んだ。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、不動産業、建設業、卸売業が続いた。値下がり上位には小売業、銀行業、その他製品が並んだ。



株探ニュース

