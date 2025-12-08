東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、ポスプラ、トランスＧＧがS高 東証グロース（大引け）＝売り買い拮抗、ポスプラ、トランスＧＧがS高

8日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数284、値下がり銘柄数293と、売り買いが拮抗した。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、トランスジェニックグループ<2342>、免疫生物研究所<4570>、ラクオリア創薬<4579>がストップ高。フェニックスバイオ<6190>は一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>は年初来高値を更新。アクリート<4395>、Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ココナラ<4176>、ビーマップ<4316>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、インフォメティス<281A>など28銘柄が年初来安値を更新。ｖｉｓｕｍｏ<303A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>、トラース・オン・プロダクト<6696>、スタメン<4019>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

