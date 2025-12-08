ETF売買動向＝8日大引け、全銘柄の合計売買代金2237億円 ETF売買動向＝8日大引け、全銘柄の合計売買代金2237億円

8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比18.4％減の2237億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同22.9％減の1706億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジあり） <450A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日本株女性活躍指数 <2518> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> など18銘柄が新高値。ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> など11銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ オフィス・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2096> が4.04％高、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> が3.71％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.49％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が3.23％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信 <1325> は4.51％安と大幅に下落した。



日経平均株価が90円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1148億7800万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1378億5000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億7800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が104億3900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が99億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が65億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が62億5600万円の売買代金となった。



