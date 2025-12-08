明日12月9日（火）夜9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストはムロツヨシ、広瀬アリス、片寄涼太（GENERATIONS）、藤本美貴、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、鉄拳。

VTRでは、芸能人を襲った病を紹介。顔中に発疹が…地獄のようなかゆみに苦しむ女性芸能人。キッカケはハロウィンのホラーメイクだった？解熱剤を飲んでも熱が上がったり下がったり…男性芸人がかかったのは日常生活で感染する「キス病」。実は恐ろしい病だった。

去年、58年の俳優生活に幕を下ろした西田敏行さん。数奇な生い立ちと、ほとんど知られていない最期の1年を再現ドラマで辿る。親交のあった笑福亭鶴瓶が「大好きな人やった」と振り返るほか、共演経験のある広瀬は「私がこの仕事を続けられてるのも西田さんのおかげ」と20代前半での貴重な出会いを涙ながらに語る。

■ムロツヨシが特急列車のトイレで大ピンチ！広瀬アリスがダイエットの苦い体験を回想

ゲストのスタジオトークも。ムロは乗車していた特急列車のトイレで、温水洗浄便座を使用。「そろそろと思って止まるボタンを押したんですけど、止まらないんですよ！」とかなりの勢いの水が止まらず大ピンチに！珍事件の顛末を臨場感たっぷりに披露する。

VTRにちなんだ「人生で一番辛かったこと」というトークテーマでは、広瀬が「16歳から22歳くらいまでのダイエット」を挙げ、バスケットボールをしていたため体が大きくなかなか痩せられず、苦労した体験を振り返る。

まったく勉強してこなかったという藤本は、「長男が4年生くらいの時の算数が全くわからず、旦那さんの前で泣きました」と明かすほか、「九九が2桁になった時点で…」とトーク中も混乱する様子で笑いを誘う。

「テレビ自体久しぶりで今年4年ぶりに出たんです」という鉄拳がスタジオに登場。芸人として仕事が減っていき、人生のどん底にいた鉄拳。ある日、代打で受けた1つの仕事を機に、まさかの人生が動き始める…多くの人々の感動を呼んだあのパラパラ漫画誕生秘話を再現ドラマで送る。また、鉄拳が鶴瓶に描き下ろしイラストをサプライズプレゼント。6時間かけたという力作にスタジオ感動！