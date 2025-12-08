Ìî¸ý·ò»á¤ÎÄ¹½÷¡¦³¨»Ò¤µ¤ó¤é¤¬¥ß¥¹ÆüËÜ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È13¿Í¤ËÁª½Ð¡¡ÆîÊÆºÇ¹âÊöÅÐÄº·×²èÊÑ¹¹¤·Ä©Àï
¡¡¥ß¥¹ÆüËÜ2026¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ðÈ¯É½²ñ¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥¹¥ÈÌî¸ý·ò»á¡Ê52¡Ë¤ÎÄ¹½÷¡¦Ìî¸ý³¨»Ò¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤é13Ì¾¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý¤µ¤ó¤Ï·ÄÂç¤Î3Ç¯À¸¡£¡Ö1Ç¯¤ÎÃæ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ì¤Ä·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç²ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÎÏÂÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬¼¡¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤Ä©Àï¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤¬±©¤Ð¤¿¤¤¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤¬Íß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ß¥¹ÆüËÜÄ©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£Éã¤Ë¤ÏÅö½é»²²Ã¤òÅÁ¤¨¤º¡¢ÅìÆüËÜ¤ÎÃÏ¶èÂç²ñ¸å¤Ë»ö¸åÊó¹ð¡£Éã¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¤«¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£ÅÐ¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆîÊÆÂçÎ¦ºÇ¹âÊö¡¦¥¢¥³¥ó¥«¥°¥¢¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ï2¤Ä¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íß¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¸¬µõ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Â¾¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ï¥Á¥§¥³¹ñÎ©¥Þ¥µ¥ê¥¯Âç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿»ûÃÏ¿¿°ÉÆà¡Ê¤Þ¤¢¤Ê¡¦26¡Ë¤µ¤ó¤ä¥é¥¤¥Õ¥»¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì·Ð¸³¤Î¤¢¤ë²¬ÅÄÈÁ²Æ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹ÆüËÜ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤ò·Ç¤²¤ëÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÈþ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£1950Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÇ½ª¿³ºº¤ÏÍèÇ¯1·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£