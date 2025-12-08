元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏（35）氏の妻でタレントの丸高愛実（35）が8日、自身のインスタグラム更新。結婚9周年を迎えたことを明かし、夫婦で祝う様子を披露した。

「結婚9周年 いつもありがとう 10年目もよろしくね」と書き出すと、黒のドット柄のワンピース姿の自身と黒のセットアップに白のインナー姿の柿谷氏がレストランで祝福のプレートを手にポーズを決めるショットをアップ。

また「毎日つけられる“ファミリーリング”が欲しくて、作っていただきました 家族それぞれの誕生石を入れてもらって」と自身と柿谷氏、1男2女の誕生石「グリーンガーネット」「ムーンストーン」「ブルートパーズ」「ペリドット」が入った指輪も披露。

「内側には、長女の手書きで家族みんなの名前を刻印してもらったよ またひとつ、宝物が増えました」と喜んだ。

丸高の投稿に、フォロワーからは「おめでとうございます いつまでも憧れのご夫婦です」「ずっと仲良しでお似合いすぎて憧れてます」「お二人をみていると自然体でとても仲の良いご夫婦なんだと伝わって来ます」といった反響が寄せられている。