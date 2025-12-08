発注量が大幅に減少しているのに下請け業者に委託していた部品の製造単価を据え置いたなどとして、公正取引委員会は８日、自動車大手「スズキ」系列の自動車部品製造会社「スニック」（静岡県磐田市）に対し、下請法違反（買いたたきの禁止など）で再発防止を求める勧告を出した。

こうした単価の据え置きを違反認定した勧告は初めて。

発表によると、スズキの完全子会社でグループ基幹企業のスニックは、遅くとも昨年３月以降、量産期間が終了した車の部品製造を委託先の下請け業者１０社に発注した際、大幅に発注量が減少したにもかかわらず、３１８の部品の製造価格について、業者側と協議をすることなく一方的に単価を据え置いた。

大手企業側が大幅に発注量を減らす場合、単価の見直しをせずに、その後も大量発注時の比較的安い単価で代金を定める行為は、２０１６年に改正された同法の運用基準で買いたたきに該当する恐れがあると明示された。

スニックは公取委の調査に「慣習上、量産期間から切り替わった時に単価の見直しをしておらず、機械的に発注していた」などと答えたという。