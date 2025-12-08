◇カーリング世界最終予選 日本 10-3 チェコ(日本時間8日、カナダ)

カーリングのミラノ・コルティナ五輪予選で女子日本代表(フォルティウス)はチェコに勝利し、予選リーグ無傷の4連勝。試合後、リードの近江谷杏菜選手が勝利を振り返りました。

この試合は後攻の第1エンドに2点を獲得すると、その後も複数得点をあげる盤石の試合運び。近江谷選手は「毎セッションごとにわずかに滑りや曲がりが違うなかで、それをしっかり読んでいくことがうまく出来た」と勝利の要因を語りました。

第3戦・オーストラリア戦を欠場していた小野寺佳歩選手がこの試合で復帰。チームの雰囲気について「(五輪出場権がかかる)最終日に向けてチームでいいイメージを持ちながら準備を進めている。チームの総力戦で、前向きな雰囲気で出来ている」と笑顔で話します。

「ひとつひとつの試合で学ぶことがある」と、連勝が続くなかでも油断を見せない近江谷選手。「勝っているとはいえ、最終日に向けてどのチームも精度を上げてくると思うので、自分たちもそれを上回っていけるように」と意気込みました。

次戦の相手・トルコは、3月の世界選手権で敗れた難敵です。近江谷選手は「どういったプレーをしてくるかのイメージも以前より持てている。まずは自分たちのショットメーク。戦うイメージを持ってやって行きたい」と闘志を燃やしました。