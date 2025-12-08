Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡È½÷À¡É²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡×¤ËÊÑ¿È¡¡TTFC¤Ë¤Æ2026Ç¯1·îÇÛ¿®·èÄê
¡¡Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¡È½÷À¡É²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º
¡¡2022Ç¯8·î¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡õ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È¤·¤ÆÉü³è¤·¡¢10·î¤Ë¤Ï¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÂè4ÃÆ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤É¤ì¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡Û¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¥º¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¡ÖEINS¡Ê1¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷ÀÈÇ¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤Î¤Ï»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿¡£Î±³ØÃæ¤Î¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¹õÌî¤¹¤ß¤ì¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£»ö·ï¸å¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ê¥æ¥¿¤ò±é¤¸¤ëÅ·æÆÅ·²»¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ê1971¡Ë¤ÇËÜ¶¿ÌÔ¡á²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ò±é¤¸¤¿Æ£²¬¹°¡¢¤Î¼¡½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¢¥¤¥ó¥º¡á1¹æ¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÊÑ¿È¼Ô¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Å·æÆ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«»ä¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢»ä¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½é¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤ÆÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢Éã¤¬¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼¡¤Ï»ä¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î½÷À¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡É¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¡¥à¤Î¹õ¤¤»Ñ¡¢¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¡Û¡£¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³ EPISODE FINAL¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥à¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥à¤È³°¸«¤¬¹ó»÷¤·¡¢Á´¿È¤¬¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡ÊÑ¿È¼Ô¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤«¤é»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿¤È¿¼¤¤°ø±ï¤ò»ý¤Ä¹õÌî¤¹¤ß¤ì¡£±é¤¸¤ë¾®µÜÍ¼Ó¤Ï¡¢¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ç±§º´¸«¥è¡¼¥³¡¿¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡¾®µÜ¤Ï¡Ö10Âå¤Î¤È¤¤Ë¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡ÙºîÉÊ¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼«Ê¬¤â¡ØÊÑ¿È¡ª¡Ù¤È¸À¤¦Æü¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤â±Ç²è´Û¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó»ä¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤Ï³°¸«¤¬¹õ¤¤²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¶»Ç®¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ in ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶åÆ²¤ê¤ó¤Í¡Ê¾¾ËÜÎïÀ¤¡Ë¡¢ÌÄ³¤°¡¼ù»Ò¡Ê»³ËÜ¤Ò¤«¤ë¡Ë¡¢¿ÀÂåÎè²Ö¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥é²ê°á¡Ë¡¢²ÆÌÚ²Ö¡Ê³ñÅç¸÷¡Ë¡¢ºù°æº»Íå¡Ê»ÖÅÄ²»¡¹¡Ë¡¢¹â°æË¾¡ÊµÜ¸¶²Ú²»¡Ë¡¢ÂìÀî¼Ó±©¡ÊÂìÍµ²ÄÎ¤¡Ë¤âºÆ¤Ó½¸·ë¤¹¤ë¡£ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¤Î¤«¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Do As Infinity¤¬ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖRed Re-born¡×¡£Do As Infinity¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£¼çÂê²Î¤Îºî¶Ê¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡Ù¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿BACK-ON¤ÎKENJI03¡Êºî²ÈÌ¾¡§Hi-yunk¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢ÁÞÆþ²Î¤Îºî¶Ê¤ÏDo As Infinity¤Î³Ú¶Ê¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ZENTA¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤È¤â¤Ëºî»ì¤Ï¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÂê²Î¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ëÆ£ÎÓÀ»»Ò¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Do As Infinity¤ÏÁÞÆþ²Î¡ÖDetermined¡×¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡£12·î7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù15ÉÃÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼çÂê²Î¡ÖRed Re-born¡×¤Ï12·î24Æü¤è¤ê¡¢¡ÖDetermined¡×¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤è¤ê¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖRed Re-born¡×¤Î¡ÖArtist Only Ver. ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡×¤¬12·î24Æü21»þ¤Ëavex¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â1·î²¼½Ü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤Ë¤Æ2026Ç¯1·îÇÛ¿®¡£
¢¨Å·æÆÅ·²»¡¢¾®µÜÍ¼Ó¡¢Do As Infinity¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£Å·æÆÅ·²»¡Ê»°Æü·î¥Ê¥æ¥¿¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºÌò¡Ë
¡¡¤Þ¤µ¤«»ä¤¬20ºÐ¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢»ä¤¬²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Æü¤¬¤¯¤ë¤È¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤ËÉã¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½é¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤È¤·¤ÆÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢Éã¤¬¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼¡¤Ï»ä¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®µÜÍ¼Ó¡Ê¹õÌî¤¹¤ß¤ì¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë Ìò¡Ë
¨¡¨¡ÊÑ¿È¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡¡10Âå¤Î¤È¤¤Ë¡ØÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×ºîÉÊ¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¥²¥¹¥È½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼«Ê¬¤â¡ÖÊÑ¿È¡ª¡×¤È¸À¤¦Æü¤¬Íè¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Î¶µ³¡Ù¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢·à¾ìÈÇ¤â±Ç²è´Û¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çº£²ó»ä¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥¿¥ë¤Ï³°¸«¤¬¹õ¤¤²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¶»Ç®¤Ç¤¹¡£ÎòÂå¤Î½÷À²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤ß¤ì¤Ï°¤¤Â¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡¢Æ´¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÊÑ¿È¤¬¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ø¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤âÇ°´ê¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Do As Infinity¡§È¼ÅÔÈþ»Ò
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÀª¤¤¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤ò¶¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£Do As Infinity¡§ÂçÅÏÎ¼
¡¡²æ¡¹¤Î³Ú¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤ËÈ´Å§¤µ¤ìÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡°¤¤¥ä¥Ä¤é¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¥é¥¤¥À¡¼¤Î±þ±ç²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¡£
