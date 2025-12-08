SixTONES¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÅÄÃæ¼ù¤¬¡Öanan¡×¤Ç½é¥Ð¥Ç¥£É½»æ¡ª¡¡¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¿ÈÄ¹¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤¬·¯Î×
¡¡SixTONES¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡õÅÄÃæ¼ù¤¬¡Öanan¡×¤Ç¤Î½é¤Î¥Ð¥Ç¥£É½»æ¤ò¾þ¤ë¡Öanan¡×2476¹æ¤¬¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê12·î17Æü¤ËÈ¯Çä¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤´¤È¤ËÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄSixTONES¤Î¡Öanan¡×¥Ð¥Ç¥£É½»æÂè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¹âÃÏ¤ÈÅÄÃæ¡£¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤Æó¿Í¤Ë¤è¤ë¡¢»ê¹â¤Î¥Ä¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡¦¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¡È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¹ðÇò¡ÖµÞ¤ËÁ°Æü¤ËÂÎÄ´Êø¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡¡¹âÃÏ¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÏSixTONES¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë¼ç±éÉñÂæ¤òÁö¤êÈ´¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÂ¿ºÌ¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡¢¼«¤é¡Ö²¹ÅÙ´¶¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥ÉÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÈÄ¹¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¡Ä¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅÀ¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤ÎÂ¿¤¤2¿Í¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢3¤Ä¤Î°áÁõ¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¡£É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¼«Á³¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë2¿Í¤ò¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤ºÙ¿È¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£ºÇ½é¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥â¡¼¥É¤Ë»£±Æ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¼ê¼ó¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë2¿Í¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤µ¤º¤È¤â¡¢¼«Á³¤È¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÃÏ¤¬2¿Í¤Î¼ê¤ò¼«¤é¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤¿¤ê¡Ä¡£È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Ü¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÂÎ²¹¤ÇÃÈ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦»Ñ¤¬¡£¼«Á³¤È¹âÃÏ¤ÎÂÎ¤Ë¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ëÅÄÃæ¡£¤½¤Î¸ª¤ò¡¢¹âÃÏ¤¬Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£´Å¤¨¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤ê¡Ä¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÆ°¤¤Ë¡¢´Ø·¸À¤¬É½¤ì¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£6¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡¢2¿Í¤À¤±¤Î¶õµ¤´¶¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÃæÌÌ¤Ç¤Ï¡¢É½»æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë2¥Ý¡¼¥º¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÈäÏª¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö²¹³è¡×ÆÃ½¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¡È¤â¤³¤â¤³¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢Åß¶õ¤Î²¼¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¡£¿§°ã¤¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢ÁÐ»Ò´¶¤¬¤è¤ê¹â¤Þ¤ê¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
¡¡ÅÓÃæ¡¢°ìËÜ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò2¿Í¤Ç¤°¤ë¤ê¤È´¬¤¡¢¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ËËä¤â¤ì¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡¢¹âÃÏ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¡¢ÅÄÃæ¤ËÍ¥¤·¤¯´¬¤¤¤Æ¤¢¤²¤ëÎ®¤ì¤Ë¡£¤½¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤³¤«·»Äï¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÆÌ©¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÁ¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¡È¤ä¤ó¤Á¤ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¤âÄ©Àï¡£¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡È¥ï¥ë¤µ¡ÉÁ´³«¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¡£¾¯¤·¸Å¤Ó¤¿·úÊª¤Î°ì³Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÃÏ¸µ¤Î¥À¥Á¡É´¶Á´³«¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥â¡¼¥É¤Ê2¿Í¤Î´ãº¹¤·¤Ï¡¢ËÜÇ½Åª¤Ë¼æ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÆÃÀ½¥é¡¼¥á¥ó¤âÍÑ°Õ¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¹ç¤¦Æó¿Í¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡¢¼«Á³¤È¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¡£±ð¡¢Ìþ¤·¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡Ä»£±Æ¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÙ³¾ðÅª¤ÊÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë2¿Í¡£»°¼ï»°ÍÍ¤Î¥Þ¥Ö¥À¥Á¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤á¤¯¤ë¤á¤¯Å¸³«¤·¡¢¸«±þ¤¨È´·²¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡È²¹³è¡É¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È¤³¤Î10Ç¯¤ÇÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡É¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¡£2¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÅú¤¨¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£SixTONES¤Î6¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢2¿Í¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ï¡©¡¡2¿Í¤Îå«¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤³Ý¤±¹ç¤¤¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ó½ë¤Î²Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅß¡£Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢´¨¤µ¤Ë´·¤ì¤ë¡È´¨Îä½ç²½¡É¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¤¡¢´¨ÃÈº¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÇ¿·²¹³èÆÃ½¸¡ÖÌÈ±ÖÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡¢²¹³è¡×¤ò¤ª¤¯¤ë¡£¼Â¤ÏÅß¤¬½Ü¤Î¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤Ã¤¿¤á¥ì¥·¥Ô¡¢¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤ª¤¦¤Á´ÁÊý¡È¥É¥é¥¤¥ä¡¼²¹µä¡É¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡£
¡¡CLOSE UP¤Ë¤Ï¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëSTARGLOW¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¡¦¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥È¤Îµ¤±Ô¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢²¬Ìî¶¬¸ã¡¢ÇòºäÍ¤ÂÀ¡¢ËÌÛêÂóÏº¡¢FC¡¦¥Ç¥å¥×¥ì¥Ã¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¡Öanan¡×2476¹æ¤Ï¡¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¤è¤ê12·î17ÆüÈ¯Çä¡£ÆÃÊÌÄê²Á880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢¨¹âÃÏÍ¥¸ã¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
