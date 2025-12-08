みりちゃむ、スッピン公開が話題「本当？肌綺麗すぎる」「異次元の可愛さ」
【モデルプレス＝2025/12/08】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が12月7日、自身のInstagramを更新。スッピンショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳ギャル「想像以上に綺麗」話題のスッピン姿
みりちゃむは「なんか載せる写真ないからスッピン失礼」とつづり、リラックスした表情の近接ショットを投稿。「スキンケアも美容医療も大好きなのでお肌ツルツルです」と続けて、なめらかなつや肌で自然体な姿を披露している。
この投稿には「えっ本当？肌綺麗すぎる」「異次元の可愛さ」「透明感すごい」「ケア方法全部知りたい」「想像以上に綺麗」「肌の仕上がりが完璧」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
