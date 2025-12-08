台湾で行われていたアジア・ウィンターリーグ（ＷＬ）に参加した巨人の吉村優聖歩投手、坂本達也捕手、宇都宮葵星内野手、相沢白虎内野手が８日、成田空港着の航空機で帰国した。

４選手が参加したＮＰＢ選抜は、７日に行われた日本社会人選抜との決勝戦に２―５で逆転負け。準優勝となったが、「８番・二塁」で出場した宇都宮は４打数３安打と躍動した。同リーグでは１５試合に出場して打率２割８分６厘、４打点、４盗塁をマーク。決勝戦の前日に巨人から参加した金城監督、立岡コーチから「間が取れていない感じがある」と助言をもらって決勝戦での活躍につなげ、「金城監督と立岡コーチの指導があったから打てたのかなと思います」と感謝した。

今季２軍で打率２割８分９厘を記録した打撃に加え、５０メートル５秒９の快足を生かして外野にも挑戦中。ＷＬでは外野の全ポジションを守り、“何でも屋”としての器用を見据えて試合中に内野から外野、その逆へと守備位置を変えながら出場。「自分が守れるところは全部守れたので、自信になったところもあった」と経験を積んだ。

ファーム首脳陣からは、内外野の複数ポジションを守れる増田大の後継者として期待される若武者。「前の（打球の）瞬時の判断がまだ出来ていない」と課題を明かし、「内野から外野を守ったり、試合中に（守備位置が）変わっても普通にプレーできるようにしていきたい」と意気込んだ。