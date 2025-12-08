ËÌÀî·Ê»Ò¡ÖÅ·ºÍ¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀä»¿ ¡È¥Õ¥¡¥ó¸ø¸À¡É¤ÎËÜ¿Í¤Ï¶Ã¤¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/08¡Û½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬12·î8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ªÃë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤Ò¤ë11»þ50Ê¬¡Á¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û39ºÐ¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤¬Àä»¿¤·¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥¤¥É¥ë
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Î¤Û¤«¡¢ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¢¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡¢µÈß·´×Ìé¤¬½Ð±é¡£¡ÖTravis Japan¤Î2025Ç¯¸Ä¿ÍÅªÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤Ï¡¢6·î30Æü¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌÀî¤È¶¦±é¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òµó¤²¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¶á¤¯¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê½é¤Ç¤·¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ËÌÀî¤«¤é¾¾ÅÄ¤Ø¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÆÏ¤¤¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤¬ËÌÀî¤È¤Î¶¦±é¤ò¡Ö2025Ç¯¸Ä¿ÍÅªÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂô»³¤´³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬1ÈÖ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ËÌÀî¡£¾¾ÅÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÉáÄÌ¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤ËÃý¤ë¤È¤¹¤´¤¤ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£»ä¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì²È¤Ë1¿ÍÍß¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É·Ï¡Ö¥Í¥×¥ê¡¼¥°¡×¡ÊËè½µ·îÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢ËÌÀî¤Ï¾¾ÅÄ¤ò¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡Ö¡Ø¡Ê¾¾ÅÄ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ë¸µP½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ËÌÀî¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¡¢VTR¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¡¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¡×¡ÖÍ§Ã£¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤óÍ§Ã£¤Ê¤ó¤À¡£´ò¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢¤è¤ê´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾¾ÅÄ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ª¼Çµï¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¿È¤ÎÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¶¦±é¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤òÀä»¿
¢¡ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¡×
