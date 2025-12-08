川崎希、おさがり服着た次女の寝姿公開「ポーズ可愛すぎる」「サイズもピッタリ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/08】実業家でタレントの川崎希が12月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。おさがりの服を着用した次女の姿を公開した。
【写真】38歳元AKB1期生「バンザイポーズ可愛すぎる」お下がり服着た次女の姿
川崎は「お洋服はsisterのおさがり」とつづり、胸元に動物がプリントされたチェック柄の服を着用した次女の写真を投稿。「スヤスヤ」「バンザイポーズなグーちゃん」とおさがりの服を身に纏い、両腕を頭の横に伸ばして気持ちよさそうに寝ている次女の姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「バンザイポーズ可愛すぎる」「サイズもピッタリ」「家族愛に包まれてる」「すくすく大きくなってね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳元AKB1期生「バンザイポーズ可愛すぎる」お下がり服着た次女の姿
◆川崎希「sisterのおさがり」着用した次女の寝姿披露
川崎は「お洋服はsisterのおさがり」とつづり、胸元に動物がプリントされたチェック柄の服を着用した次女の写真を投稿。「スヤスヤ」「バンザイポーズなグーちゃん」とおさがりの服を身に纏い、両腕を頭の横に伸ばして気持ちよさそうに寝ている次女の姿を披露した。
◆川崎希の投稿に「家族愛に包まれてる」と反響
この投稿に、ファンからは「バンザイポーズ可愛すぎる」「サイズもピッタリ」「家族愛に包まれてる」「すくすく大きくなってね」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデルでタレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】