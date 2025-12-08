£Ê£²Æ£»Þ¡¦¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡ÄÎ¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½
¡¡£Ê£²Æ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤Ï£¸Æü¡¢¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡¢Ê»¤»¤Æ²£ÉÍ£Æ£Ã¤ÏÆ±»á¤ÎÍèµ¨¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿ÜÆ£»á¤Ï£²£°£²£±Ç¯£··î¤Ë¸½ÌòºÇ¸å¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿£Ê£³Æ£»Þ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ï¥ê¡¼¥°£±£°°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Íâ£²£²Ç¯¤Ë¤Ï£²°Ì¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤Î£Ê£²¾º³Ê¤ËÆ³¤¤¤¿¡£ÍýÏÀÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢º£µ¨¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤Ê¤¬¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Ê£²»ÄÎ±¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤½¤Î¼êÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿²£ÉÍ£Æ£Ã¤Ïº£µ¨£Ê£±¤Ç£±£¸°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï£Ê£²¹ß³Ê¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÜÆ£»á¤ÏÆ£»Þ£Í£Ù£Æ£Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡Ê°ìÉô¡¢¶çÆÉÅÀ¤òÊä¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡¡ÖÈó¾ï¤ËÇ»¸ü¤Ê5Ç¯´Ö¡£°ìÂÎ´¶°î¤ì¤ëÆ£»ÞMYFC¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÌÞÏÀ¡¢Á´¤Æ¤ÎÊý¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊýÁ´°÷¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¡¢»À¤¤¤â´Å¤¤¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ý¤±ÂØ¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎºÇÂçÃÍ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤ÏÊ¶¤ì¤âÌµ¤¯MYFC¤ò°¦¤¹¤ë³§ÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¾åºÇÂç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¶¦¤ËÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤ÏÎ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬Æ£»ÞMYFC¤Îº£¸å¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òµ§´ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£»ÞMYFC¤Ë´Ø¤ï¤ë³§ÍÍ¡¢Ç®¤¯°¦¤Î¤³¤â¤Ã¤¿À¼±ç¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÎÅ¯³Ø¡¢¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ù
º£¸å¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÄ¤¤¥ê¥Ü¥ó¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤Ç¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡¢²£ÉÍFC¤ÎÎò»Ë¤òÂº½Å¤·¡¢Ì¤Íè±Ê¹åµ±¤¯¿·¤·¤¤»þÂå¤òÃÛ¤¯¡¢¤½¤Î³Ð¸ç¤È¾ðÇ®¤ò»ý¤ÁÃÏ¸µ²£ÉÍ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¬¿´¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ÎÁ´¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¡ªÁ´ÎÏ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Í¦µ¤¤ä´¶Æ°¡¢´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¹¬¤»¤Ë¡ª
¡ØÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤ÎÎ¾¶Ë¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡Ù¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤È¶¦¤ËÇ®¤¯º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥¯¥é¥ÖÁ´°÷¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¹Ô¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¾º¤êµÍ¤á¤Æ¹Ô¤¯²£ÉÍFC¤Îµ°À×¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×