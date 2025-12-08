WOLF HOWL HARMONYが、東南アジア最大級の野外音楽フェスティバル＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞（12月6〜7日、タイ・カオヤイ）に初出演を果たした。

BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVALは毎年12月にタイ国内のみならず世界各国から100組以上のアーティストが集結し、毎年2日間延べ10万人以上の観客を動員する国民的音楽イベント。15周年という節目を迎えた今年は「มัน มงคล มาก（マン モンコン マーク）」をテーマに掲げ、雄大な自然に囲まれたタイ・カオヤイで12月6日、7日に開催された。

WOLF HOWL HARMONYは今年1月の＜MUUJI FESTIVAL 2025＞を皮切りに、タイを代表する音楽フェスティバルへ立て続けに出演してタイでの活動を本格化させている。7月にはタイのエンターテインメントシーンにおいて最も注目される日本のグループとして『ASIA TOP AWARDS』にてBest Boy Groupを受賞。また、9月の＜MUSIC MATTERS LIVE 2025＞（シンガポール）、11月の＜東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）＞（東京）といった音楽見本市へも出演し着実に実績を積み重ねてきた。

フェス当日、WOLF HOWL HARMONYはタイの人気アーティストが多数出演する「BLOCK STAGE」へ登場。駆け抜けるようなロックサウンドが特徴の応援歌「ROLLIN’ STONES」、ブラジリアン・ファンクを取り入れた「BAKUON -爆音-」、心の中に凍らせたままの夢や本当の自分が、愛に出逢って自由に羽ばたいていく姿を描いた「Frozen Butterfly」を続けて披露し、会場のボルテージを一気に高めた。

中盤には、Tilly Birds「Same Page?」、Jeff Satur「Fade」と、タイ出身アーティストの大ヒット楽曲を2曲続けて歌唱し、『ASIA TOP AWARDS』での受賞理由となった、高い歌唱力とタイ文化への深い敬意が表れたパフォーマンスで観客を惹きつける。

その後も、タイでも現在配信されている時代劇ドラマ『仮面の忍者 赤影』のエンディングテーマとなっている新曲「Marmalade」や、好きすぎて辛いくらいの恋心を歌った「Sugar Honey」をパフォーマンス。「Marmalade」では、メンバーに合わせて観客も左右に大きく手を振り、会場がひとつになった。

ラストには、ライブの定番曲「You＆I」を歌唱。会場全体が楽曲に合わせて大きく飛び跳ねるなど、一体感のある演出で会場の熱気は最高潮に達し、カオヤイにグループの強みである“ハーモニー”が響き渡った。

WOLF HOWL HARMONYは、開催中のライブ・ファンミーティングツアーをグループ初の単独バンコク公演となる＜BAKUON DREAM - FINAL - in BANGKOK＞で締めくくる。また、来年1月には＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞と同じくカオヤイで開催される、ジャパニーズ・ミュージックカルチャーフェスティバル＜MUUJI FESTIVAL 2026＞に出演することが発表されている。

■セットリスト＜BIG MOUNTAIN MUSIC FESTIVAL 15＞

ROLLIN’ STONES

BAKUON -爆音-

Frozen Butterfly

Same Page?

Fade

Marmalade

Sugar Honey

You&I カバー歌唱動画

Tilly Birds「Same Page?」 https://youtu.be/_bpJqRI07BI

Jeff Satur「Fade」 https://youtu.be/EDmxKUEH-ng