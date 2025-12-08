アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）第６節・町田―蔚山（韓国）に向けた前日会見が８日、試合会場の町田ＧＩＯＮスタジアムで行われ、Ｊ１町田からは黒田剛監督とＤＦ望月ヘンリー海輝が出席した。年内最後の一戦へ、黒田監督は「Ｊリーグが全て終了し、ＡＣＬを残すのみになった。その中でお疲れさん、という状況を出すこと無く、あと１試合、我々の強さ、強みをしっかり打ち出して戦わないとならない。この勝ち点３が来シーズに向けて大きなアドバンテージになることは選手たちも十分理解しているので、しっかりと一丸となって今シーズンラストゲームで勝利を目指していきたい」と意気込んだ。

町田は今大会５試合を消化して、２勝２分け１敗。３位につけているが、ホームでは第１戦（１△１）でＦＣソウルに引き分け、第４戦（１●２）ではメルボルンＣに後半アディショナルタイムに失点して敗れ、まだ勝利がない。指揮官も「（ホームで）ファン・サポーターに笑顔を届けられていない。そこに思いを届けていかないといけない」と強調した。対戦相手の蔚山は過去に２度アジアを制覇した経験のある名門。「歴史的に力もありますし、背の高い選手も多い。本当に侮れないチーム」と警戒しながら、「そういうことも十分加味しながら、我々が上を行く覚悟で戦わないといけない。どうしても勝ち点３が欲しいというメッセージを体現できるようにやっていかないといけない」と必勝を期した。

チームは６日に柏とのリーグ戦最終節（０●１）を終えて、チームとして１つの区切りを終えた。中２日での試合、そしてシーズンが一段落したこともあり「すごく難しいタイミングであることは間違いない」としつつ「短期間で切り替えられるのがプロフェッショナル。節目で強弱をつけることなく、強さを持続させるのが常勝チームに絶対に必要なこと。しかもホーム戦で、この間最終節でも負けているだけに、最後は勝って有終の美を飾りたい」と言葉に力を込めた。