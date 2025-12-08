¿¹¸ýÇî»ÒŽ¢µã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿Ž£ Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¯¥¹¤Ë¤·¤ó¤ß¤ê¡¡±ý»þ¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡²Î¼ê¤Î¿¹¸ýÇî»Ò(57)¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£6Æü¤Ë°ì¼þ´÷¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é¤Èå«¡ÄÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö±Ê±ó¤ËÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤Æ±´ü¡×
¡¡¡Ö²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤Ï¡¢ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¿Æü¡£ÀèÆü¡¢²ÙÊª¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥áー¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡ÈÊ¸ÄÌ¡É¤Î½ñÌÌ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡Ä¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤Îº¢¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¿§¡¹¤Ê»ö¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ÇµÙ¤ß¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÂÎÄ´¤Î¤³¤È¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÂç¿Í¤ÊÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤ó¤ß¤ê¡£¡Ö»ä¤È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤âÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Çî»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ë¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¸»ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸òÎ®¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¿©»ö²ñ¤ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤âÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡¡¤¢¤Îº¢¡¢Æ¯¤µÍ¤á¤Ç²¿¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¡£»ä¤ÎÂ©È´¤¤Î°Ù¤Ë¡Ä¡¡º£¡¢¤½¤Î»ö¤¬¤È¤Æ¤â²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¿Ë»¤ÎÃæ¡¢»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤à»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤Î¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤Æ¡¢¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£±Ê±ó¤ËÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤Æ±´ü¡¢¥ìー¥Ù¥ë¥á¥¤¥È¤Ø¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤Ä¤âµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÈÌÁÍ§¡É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç·ë¤ó¤À¡£¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤É¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤ë¿¹¸ý¤ÈÃæ»³¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£Çò¤¤»õ¤â¤Þ¤Ö¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¡£¸ß¤¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤¬¡¢2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìËç¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿¹¸ý¤µ¤ó¤È¤â¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¡¦µ²±¤ò¥Ô¥í»ÒÍÍ¤ÎÎÏ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£Å·¹ñ¤ÇÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë