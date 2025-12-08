

岡山県庁

岡山県や台湾観光庁などは、岡山桃太郎空港を発着する台北線・高雄線の利用促進を図るため、大学生向けモニターツアー「台湾部活旅」を実施します。2025年12月8日～2026年1月5日までモニターの大学生を募集します。

モニターツアーの期間は、2026年2月27日～3月2日（3泊4日）です。「アート部」「グルメ部」「アドベンチャー部」に分かれ、テーマごとに行き先を巡ります。募集定員は12人です。

応募条件は、①岡山県、兵庫県、鳥取県、広島県、香川県の大学に在籍する大学生（岡山県以外の大学からの参加は、最大3人。2026年2月27時点で満18歳以上）。

②岡山ー台北線・岡山ー高雄線の搭乗体験や台湾での楽しかった経験をツアー期間中、毎日自分のSNSに写真付きで投稿すること。

③帰国後、自分が得意な方法で多くの人に台湾の魅力を伝えること。

④ＷＥＢサイトやデジタル広告、ポスターなどに写真や動画が掲載されることに同意すること。

現地での飲食代などは自己負担ですが、往復航空券や台湾でのホテルの宿泊代などは無料です。岡山県のホームページに掲載されている専用のGoogleフォームから応募します。