³¤³°·³»ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜËÉ±Ò¾Ê¤¬¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊJMU¡ËÂ¤Á¥½ê¤Ç³¤¾å¼«±ÒÂâ»î¸³´Ï¡Ö¤¢¤¹¤«¡×¤Ë¿··¿100¥¥í¥ï¥Ã¥Èµé¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼¡ÊHEL¡ËÉð´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢±ó¤«¤é¤º³¤¾å»î¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥ì¡¼¥¶¡¼Éð´ï¤ÏÆüËÜËÉ±Ò¾Ê»±²¼¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¡ÊATLA¡Ë¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤äÇ÷·âË¤ÃÆ¤Ê¤É¤Î¶¼°Ò¤ò·Þ·â¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£
ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç2025Ç¯½é¤á¤ÎÃÏ¾å»î¸³¤Ç100¥¥í¥ï¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÇ÷·âË¤ÃÆ¤È¥É¥í¡¼¥ó¤òÇË²õ¤¹¤ë¤Î¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºîÀï¾ò·ï¤ÇÄÉ²ÃÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á³¤·³¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ËÉð´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï¿ôÇ¯´Ö¡¢50¥¥í¥ï¥Ã¥Èµé¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Æ¥¹¥È¤òÂ³¤±¡¢2023Ç¯2·î¤Ë½é¤á¤Æ100¥¥í¥ï¥Ã¥Èµé¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢²½³Ø¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼Éð´ï³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢³ÈÄ¥À¡¦°ÂÁ´À¡¦±¿±Ä¸úÎ¨À¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÅ¾´¹¤·¤¿¡£
»î¸³´Ï¡Ö¤¢¤¹¤«¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼Éð´ï¤Ï40¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÂç¤¤µ¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë2¤Ä¤Ë¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼¥¢¥ì¥¤¡¢¥Ó¡¼¥àÀ©¸æ¸÷³ØÁõÃÖ¡¢ÅÅÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤·¤ÆÎäµÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¤¢¤ë¡£ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿10¥¥í¥ï¥Ã¥È¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼10¸Ä¤òÂ«¤Í¤Æ100¥¥í¥ï¥Ã¥ÈÄ¶¤Î¥Ó¡¼¥à½ÐÎÏ¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
¥ì¡¼¥¶¡¼Éð´ï¤ÏÃÆ´Ý¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÅëºÜÎÌ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤º¡¢È¯¼Í¤ËÅÅÎÏ¤À¤±¤¬É¬Í×¤À¡£½¾Íè¤Î·Þ·â¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤êÈ¯¼Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤¬¸²Ãø¤ËÄã¤¤¤¿¤á¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤äÇ÷·âË¤¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¢¤¹¤«¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿³¤¾å»î¸³¤Ï¼ÂºÝ¡¢³¤¾å¾ò·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÈô¹ÔÉ¸Åª¤ÎÃµÃÎ¡¦ÄÉÀ×¡¦ÇË²õ¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢2026Ç¯¤ËÈô¹ÔÃæ¤ÎÈ¯¼ÍÂÎ¤ò·Þ·â¤¹¤ë»î¸³¤ò¹Ô¤¦·×²è¤À¡£ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë½ÐÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Ï2025Ç¯9·î3Æü¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ÖÎ¾ÅëºÜ¤ÎLY¡Ý1¥ì¡¼¥¶¡¼Éð´ï¤òÌ±´Ö²ßÊªÁ¥¤Î¹ÃÈÄ¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
