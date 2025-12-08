¡Ú¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡ÛAjaxÁõ¹Ã¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿Ìó30¿Í¤¬ÅÇ¤µ¤¡ÄºÇ°¤Î°ºàÎÁ¤¬È¯À¸¤·¤¿±Ñ¹ñ·³¡Ê1¡Ë
±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤¬½é´ü»î¸³Ãæ¤ËÁû²»¤È¿¶Æ°¤ÎÌäÂê¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î²ò·è¤·¤¿¤È¼«¿®¤òÉ½¤·¤¿AjaxÁõ¹Ã¼Ö¤¬ºÇ¶á¤Î·±Îý¤Ç30¿Í°Ê¾å¤¬ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢»ö¶È´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¼ÖÂÎ¤È¶îÆ°·ÏÅý¤ÎºÆÀß·×¤À¤±¤¬²ò·èºö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç»ö¶È¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¥Ü¥¯¥µ¡¼ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö·ÏÎó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤¬Í×µá¤¹¤ë¹ñËÉÈñ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã1¡ä±ÑÎ¦·³¡¢¿¶Æ°¡¦Áû²»ÌäÂê¤ÇAjaxÁõ¹Ã¼Ö±¿ÍÑ¤òÃæÃÇ
±ÑÎ¦·³¤¬¿·¤·¤¯Æ³Æþ¤·¤¿Ajax¡Ê¥¨¥¤¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡ËÁõ¹Ã¼Ö¤òÆ°°÷¤·¤Æ·±Îý¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Ìó30¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¬ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¡¢±¿ÍÑ¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áõ¹Ã¼Ö¤ÎÁû²»¤È¿¶Æ°¤¬¸¶°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¡¢±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤Ï¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÁ´ÌÌÅªÄ´ºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£·±Îý¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤Î¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤ÇÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
AjaxÊâÊ¼ÀïÆ®¼Ö¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÄ°³Ð¤ÎÂ»½ý¤ä»ýÂ³Åª¤Ê¿¶Æ°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£Áõ¹Ã¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿Ê¼»Î¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉÔÊØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿¼¹ï¤Ê»ö°Æ¤À¡£
Ajax¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï±ÑÎ¦·³¤¬Ï·µà²½¤·¤¿CVR¡ÊT¡Ë·ÏÎó¤ÎÄå»¡Áõ¹Ã¼Ö¤ËÂå¤ï¤ë¿··¿Áõ¹Ã¼Ö¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ2010Ç¯Âå½é´ü¤Ë»Ï¤á¤¿¡£³«»ÏÅö»þ¤Ï2017Ç¯¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¿ô²ó¤ÎÃÙ±ä¤¬¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½é´ü±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
Áõ¹Ã¼Ö¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬±¿ÍÑ¤¹¤ëASCOD·ÏÎó¤ò´ðÈ×¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ËÉ¸æÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤éËÜÍè¤ÎÀß·×¤Î19¥È¥ó¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë½Å¤¤36¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÉ²ÃÁõ¹Ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç43¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ajax¤ÏÉÑÈË¤ÊÀß·×ÊÑ¹¹¤È²áÅÙ¤ÊÍ×µá¡¢ÎÌ»º¤òµÞ¤¤¤ÀÅÀ¤Ê¤É¤¬Ê£¹çÅª¤ËÍí¤ó¤ÇËÜÍè¤ÎÌÜÉ¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢±Ñ¹ñËÉ¾Ê¤ÈÀ½ºî²ñ¼Ò¥¸¥§¥Í¥é¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¡¦¥é¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥àUK¤ÏËÉ²»¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡¢ºÂÀÊ¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÊä¶¯¡¢Áà½ÄÀÊ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëºÆÇÛÃÖ¡¢¼ÖÂÎ³°Éô¤Ë¿¶Æ°¤ò¸º¤é¤¹¶âÂ°ÈÄÉÕÃå¤Ê¤ÉÎ×»þÊä¶¯Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤Ê¸ú²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¼ÖÂÎ¤ÈÁö¹ÔÁõÃÖ¤ÎºÆÀß·×¤·¤«¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¥Ü¥¯¥µ¡¼ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤ËË¤Åã¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ü¥¯¥µ¡¼RCT30¤òÆ³Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÊâÊ¼¤Ê¤¯Á°¿ÊºîÀï¤ò¤¹¤ëÁõ¹Ã¼Ö¤ÏÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ËÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±ÑÎ¦·³¤ÏAjaxÁõ¹Ã¼Ö¤ÎÌäÂê¤òÁá´ü¤Ë½¤Àµ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ã2¡äÊÆ¹ñ¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËGBU¡Ý39Í¶Æ³ÇúÃÆÉÔÈ¯ÃÆÊÖ´ÔÍ×µá
11·î28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¶õ½±Åö»þ¤ËÉÔÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿GBU¡Ý39¾®¸ý·ÂÇúÃÆ¡ÊSDB¡Ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¥ì¥Ð¥Î¥óÀ¯ÉÜ¤ò°µÎÏ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔÈ¯ÃÆ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¥Ï¥é¥È¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¯ÃÏ°è¤Î¥Ò¥º¥Ü¥é´ØÏ¢»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ëºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¿ôÈ¯¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥Ò¥º¥Ü¥é¤È´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¾ðÊó¶Ú¤ò°úÍÑ¤·¤¿¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÉÔÈ¯ÃÆ²ó¼ý¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£Æ¿Ì¾¤òµá¤á¤¿¥ì¥Ð¥Î¥óÊÝ°Â´Ø·¸¼Ô¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÉð´ï¤¬ÀºÌ©Í¶Æ³Éð´ï·ÁÂÖ¤Çºî¤é¤ì¤¿ÊÆ¹ñ»ºGBU¡Ý39SDB¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È¤«¤é²ó¼ý¤µ¤ì¤¿ÉÔÈ¯ÃÆ¤ÏÍ¶Æ³¥¥Ã¥È¡¢ÍãÁÈÎ©ÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¿®´ÉÁõÃÖ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÌµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÀÏ²È¤é¤ÏÊÆ¶õ·³¤â±¿ÍÑ¤¹¤ëGBU¡Ý39¤Ïµ¡Ì©¤ËÂ°¤¹¤ë¹ÒË¡¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÉð´ï¤¬¥¤¥é¥ó¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ëÃÄÂÎ¤Î¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¥í¥·¥¢¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°ÍÑ¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢ÇúÃÆ¤ÎÆâÉô¹½À®Í×ÁÇ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉôÊ¬Åª¤ÊÀÜ¶á¤À¤±¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Î¸½ÂåÉð´ïÀß·×ÊýË¡¤¬Ïª½Ð¤·¡¢µÕÀß·×¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ð¥Î¥óÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤ä¥í¥·¥¢¤Î¹ñËÉÀìÌç²È¤Ëµ»½Ñ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î²ó¼ýºî¶È¤ÏºÇÍ¥ÀèºîÀï¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ÎÍ×µá¤Ï¥ì¥Ð¥Î¥óÅö¶É¤òÀ¯¼£Åª¤ËÉÒ´¶¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤¬ÉÔÈ¯ÃÆ¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¤·¤«¤·¤¹¤°¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤º¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥é¥ó¤È´ØÏ¢¤·¤¿ÀªÎÏ¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
GBU¡Ý39¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤¬³«È¯¤·¤¿¾®·¿¶õÂÐÃÏÍ¶Æ³Éð´ï¤À¡£ÉÕ¿ïÅª¤ÊÈï³²¤òºÇ¾®²½¤·¤Ê¤¬¤é¹âÀºÌ©ÂÇ·â¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿½Å¤µ113¥¥í¤ÎÍ¶Æ³ÇúÃÆ¤Ç¡¢ÌÜÉ¸ÃÏÅÀ¤Þ¤Ç64¥¥í°Ê¾å¤ò³ê¶õ¤¹¤ë¡£2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¼ÂÀïÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤Û¤«´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤ÏÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë¾ì¹ç¡¢³Ë¿´²¼°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µÕÀß·×¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤âÅÅ»Ò´³¾Ä¤«¤é¿®´É¤Î¸Î¾ã¤Þ¤ÇÉÔÈ¯¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ÆÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£