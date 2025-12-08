側面の2層構造で衝撃から守る！PGA「iPhone 17用 エアクッションケース」
PGAのスマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』から、「iPhone 17用 エアクッションケース」が登場！
エアクッション構造で、iPhone本体を衝撃から守ってくれます☆
PGA Premium Style「iPhone 17用 エアクッションケース」
価格：各2,480円（税込）
適合機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro
商品サイズ：W78×H160×D14mm 40g
カラー：全4色（グラファイト、モカ、サクラ、スノー）
※サクラのみ、iPhone 17 Pro用無し
販売店舗：Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店など
360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 17用 エアクッションケースがPGAから登場。
側面のTPU素材は2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド！
外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ってくれます。
また、背面は薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用。
iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプとなっています。
シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズするのもおすすめです☆
さらに、米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。
お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付きです。
ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。
グラファイト
サイドがクールな「グラファイト」カラーになっているエアクッションケース。
シンプルながらも深みを感じさせる印象です。
背面はクリアなポリカーボネートを採用。
サイドのグラファイトカラーとiPhoneのデザインの相性も抜群です！
サイドには、ストラップホールもあります。
サイドはTPU素材で、手にフィットしやすいのも嬉しいポイント。
おしゃれさと便利さを兼ね備えたカバーです☆
モカ
落ち着いた雰囲気のモカは、シャープすぎないシンプルデザインが好きな方におすすめ！
エアクッション構造で、iPhoneをやさしく守ってくれます☆
iPhoneのアップルマークにも、そっと寄り添うモカカラー。
背面はクリア仕様なので、シールなどでアレンジも楽しめます。
上品できちんと感のあるモカのエアクッションケースは、ビジネスシーンなどにもぴったりです☆
サクラ
淡いピンクがかわいらしい、エアクッションケースのサクラ。
大人かわいいiPhoneケースを探している方におすすめです！
華やかなピンクカラーが目を引くサイドは、内側は硬質・外側は柔らかなTPU素材の2層構造になっています。
かわいらしいだけでなく、しっかりとiPhoneを衝撃から守ってくれます。
サクラは、iPhone 17用のみの展開です。
スノー
全体がクリアになっているスノー。
シンプルさを追求したい方にぴったりのデザインです！
iPhoneを衝撃から守り、耐久性にも優れたエアクッションケース。
すっきりとしたデザインながらも、機能性も抜群です。
サイドのボタンも押しやすく、無駄のない洗練されたケースとなっています☆
TPU素材の2層構造になった側面でiPhoneを衝撃から守るiPhone17用ケース！
PGAのPremium Style「iPhone 17用 エアクッションケース」は、Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店などで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 側面の2層構造で衝撃から守る！PGA「iPhone 17用 エアクッションケース」 appeared first on Dtimes.