PGAのスマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』から、「iPhone 17用 エアクッションケース」が登場！

エアクッション構造で、iPhone本体を衝撃から守ってくれます☆

PGA Premium Style「iPhone 17用 エアクッションケース」

価格：各2,480円（税込）

適合機種：iPhone 17、iPhone 17 Pro

商品サイズ：W78×H160×D14mm 40g

カラー：全4色（グラファイト、モカ、サクラ、スノー）

※サクラのみ、iPhone 17 Pro用無し

販売店舗：Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店など

360°エアクッション構造でiPhone本体を衝撃から守るiPhone 17用 エアクッションケースがPGAから登場。

側面のTPU素材は2層構造で内側は硬質なTPU素材でiPhone本体をしっかりとホールド！

外側は柔らかなTPU素材で手にフィットしやすく、外部の衝撃からiPhone本体をしっかり護ってくれます。

また、背面は薄くて耐久性に優れたポリカーボネイトを採用。

iPhone本来のデザインを活かすクリアタイプとなっています。

シールや写真を入れて自分好みにカスタマイズするのもおすすめです☆

さらに、米国国防総省の軍用規格(MIL-STD-810G)の落下と振動試験をクリアしたタフ設計。

お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付きです。

ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。

グラファイト

サイドがクールな「グラファイト」カラーになっているエアクッションケース。

シンプルながらも深みを感じさせる印象です。

背面はクリアなポリカーボネートを採用。

サイドのグラファイトカラーとiPhoneのデザインの相性も抜群です！

サイドには、ストラップホールもあります。

サイドはTPU素材で、手にフィットしやすいのも嬉しいポイント。

おしゃれさと便利さを兼ね備えたカバーです☆

モカ

落ち着いた雰囲気のモカは、シャープすぎないシンプルデザインが好きな方におすすめ！

エアクッション構造で、iPhoneをやさしく守ってくれます☆

iPhoneのアップルマークにも、そっと寄り添うモカカラー。

背面はクリア仕様なので、シールなどでアレンジも楽しめます。

上品できちんと感のあるモカのエアクッションケースは、ビジネスシーンなどにもぴったりです☆

サクラ

淡いピンクがかわいらしい、エアクッションケースのサクラ。

大人かわいいiPhoneケースを探している方におすすめです！

華やかなピンクカラーが目を引くサイドは、内側は硬質・外側は柔らかなTPU素材の2層構造になっています。

かわいらしいだけでなく、しっかりとiPhoneを衝撃から守ってくれます。

サクラは、iPhone 17用のみの展開です。

スノー

全体がクリアになっているスノー。

シンプルさを追求したい方にぴったりのデザインです！

iPhoneを衝撃から守り、耐久性にも優れたエアクッションケース。

すっきりとしたデザインながらも、機能性も抜群です。

サイドのボタンも押しやすく、無駄のない洗練されたケースとなっています☆

TPU素材の2層構造になった側面でiPhoneを衝撃から守るiPhone17用ケース！

PGAのPremium Style「iPhone 17用 エアクッションケース」は、Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店などで販売中です。

