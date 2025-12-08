好き＆行ってみたい「福井県の寺社仏閣」ランキング！ 2位「平泉寺白山神社」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋の空気が澄みわたり、街に少しずつ年末の気配が漂い始める11月末は、静かな時間を求めて寺社仏閣を訪れたくなる季節です。紅葉が残る境内や、冬を迎える前の凛とした空気に触れると、自然と心が落ち着いていきます。今回は、そんな時期にこそ足を運びたくなる魅力的な寺社仏閣をご紹介します。
All About ニュース編集部は11月21〜22日、全国10〜70代の男女250人を対象に「寺社仏閣」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「福井県の寺社仏閣」を紹介します！
回答者からは「風景も風情があるのでゆっくり過ごして癒されたい」（30代男性／大阪府）、「境内に自生している広大な苔から苔の宮と呼ばれるパワースポット」（50代男性／兵庫県）、「苔に覆われた美しい境内」（30代回答しない／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「雲水の修行の場 緑×木造建築の静寂が圧巻 どの季節も美しい」（50代男性／神奈川県）、「曹洞宗の大本山として格式高く、静かな空間の中で精神を整えられそうだから」（30代女性／石川県）、「ここにも永平寺があるんですね。好き」（40代男性／群馬県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：平泉寺白山神社／31票2位は「平泉寺白山神社」でした。勝山市に位置するこの神社は、苔に包まれた美しい参道が有名で、「苔寺」とも呼ばれる人気スポットです。霊峰白山信仰の拠点でもあり、神秘的な雰囲気に魅了される参拝者が後を絶ちません。
1位：永平寺／97票1位は「永平寺」でした。道元禅師によって開かれた曹洞宗の大本山で、福井県を代表する名刹です。厳かな空気と美しい伽藍、修行僧による日々の営みなどが訪れる人々の心を打ち、国内外から多くの観光客・参拝者が訪れます。
