お笑いタレント有吉弘行（51）が7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）の生放送を体調不良のため、欠席した。

有吉はXで「本日ラジオ。すいません私休みます。安い田んぼと書いて安田に任せます」と投稿し、デンジャラスの安田和博に託した。

番組がスタートすると、安田が2026年のW杯の組み合わせ抽選の話題にふれ、「これは厳しいよね」など、世間話をすると「有吉さんが、3年連続で司会するんだ」と別の話題に。

アルコ＆ピース酒井健太は「そうですね」と笑いながら相づちを打つと、安田は「あ、もう始まってたんですね。始まってないと思ってた」とボケた。

安田は「有吉さんが体調不良ということで本日お休みでございます。体調不良とだけしか聞いておらず、何なのかもまったく聞いておりません。問いただしたところで答えてくれませんし、万が一しつこく聞いたら機嫌も悪くなると思うんで、聞きませんけど」と事情を説明した。

安田は「アシスタントが私安田の予定でしたので、今夜は『安田のほうれん荘 年末特大号』としてお送りしていきたいと思います。2時間よろしくお願いします」と説明し、番組をスタートさせた。

アシスタントは酒井、松崎克俊が務めた。