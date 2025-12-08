½ñÀô¡¢2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Ç¡Ö¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯ Í·¤Ó¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡×¤¬1°Ì¤ò³ÍÆÀ
¡¡ÅÔÆâ¤Ë¡Ö½ñÀô¡×¡ÖË§ÎÓÆ²½ñÅ¹¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë½ñÀô¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯½ñÀô¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯½ñÀô¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡×¤Ï2024Ç¯12·î1Æü～2025Ç¯11·î30Æü¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òÆÈ¼«¤Ë½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÁí¹çÇä¾å¥Ù¥¹¥È10¡×¡¢¡ÖÁí¹çÈÎÇä¿ô¥Ù¥¹¥È10¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥Ù¥¹¥È5¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÁí¹çÇä¾å¥Ù¥¹¥È10¡×¤ÎÂè1°Ì¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë1ºý¡Ö¥²ー¥à¥Õ¥êー¥¯ Í·¤Ó¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡×¤¬³ÍÆÀ¡£
¡¡Âè2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀßÄê²è½¸¡×¡¢Âè3°Ì¤Ë¡Ö¥¨¥ë¥Õ»Ë ¾åÃæ²¼ 3ºý¥»¥Ã¥È ¾®ºý»ÒÉÕ¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£