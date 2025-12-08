明らかに太ってきた彼女に「痩せなきゃ」と思わせるさりげない一言９パターン
付き合う前はスレンダーだった彼女が、交際を続けるうちに少しずつ巨大化！ 美貌と健康が失われつつあることを、手遅れになる前に気づかせてあげるには、どうすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から30代の独身女性230名に聞いたアンケートを参考に「明らかに太ってきた彼女に『痩せなきゃ』と思わせるさりげない一言９パターン」をご紹介いたします。
【１】抱きつかれたときに、「ぐはっ!! 腰が！」と言ってよろける
「私って『か弱い乙女』じゃなくなってる!?」（20代女性）など、支えきれない重さになってることを気づかせるパターンです。頼りないと思われないように、最低限、女性の平均体重は軽く持ち上げられるパワーを身につけておきましょう。
【２】「少し痩せたら女優の○○に似てるよ！」と、目標を与える
「『本当の私って女優なの!? 痩せなきゃ』と思っちゃうかも…」（10代女性）など、希望を持たせるだけで、こちらの想像以上にダイエット意欲が高まる女性もいるようです。ほとんど似ていないレベルの超絶美人を挙げれば、即効でやる気スイッチを入れられるかもしれません。
【３】「一緒にランニング始めない？」と、協力する姿勢を見せる
「彼氏が付き合ってくれたら心強い」（20代女性）というように、協力を申し出れば一歩踏み出す勇気を与えることができそうです。喧嘩を避けるためには、彼女が従わなくても決して怒らず、機嫌や体調が良い日を狙って再チャレンジしましょう。
【４】「病気にだけはなるなよ」と、体の心配をする
「申し訳ない気分になって、大食いを控えると思う」（30代女性）など、心配することで情に訴えかけるパターンです。逆切れされる可能性もあるので、毎日のように繰り返すのは避けて、１回言ったらしばらく様子を見ましょう。
【５】「花嫁をお姫様抱っこするのが夢なんだよね」と、結婚をほのめかす
「女子なら誰しもキレイな花嫁になりたいはず」（20代女性）と、女子ならではの願望を逆手に取り、「結婚ダイエット」に持ち込むのもアリでしょう。発言の責任を持つ覚悟さえあれば、みんなが幸せになれる究極の手段かもしれません。
【６】「ハワイでスキューバダイビングしようよ」と、水着を着る提案をする
「ハワイのためなら痩せられる」（30代女性）というように、ダイエットに前向きになれるようなイベントを提案するのもひとつの手段です。彼女のやる気が続くように、旅行ガイドを見せたりかわいいビキニをプレゼントしてあげましょう。
【７】「ぽっちゃり派ならたまらないだろうな」と、お腹の肉をつまむ
「デブキャラ扱いは屈辱の仕打ち！」（10代女性）というように、あえて太ったことをイジれば相手のプライドを刺激できそうです。「太ってるほうがかわいいよ」とフォローしてしまうと真意が伝わらないので、「少し太ってても好きだよ」ぐらいの言い方にしましょう。
【８】「ケツがパンパンだよ！」と、本人に見えない部位を指摘する
「自分には見えにくいだけに、動揺する」（20代女性）というように、死角の情報を伝えることで焦りや不安を与えるパターンです。できればからかうのではなく、優しい口調で言ってあげたいものです。
【９】「最近太った？」と、ストレートに聞く
「どうせならはっきり言われたい」（20代女性）など、やはり確実に相手の胸に届かせたいなら直球の表現が効果的でしょう。ただでさえ重みがあるので、追い打ちのコメントを浴びせたりせず、さらっと一言で終わらせるのがよさそうです。
どんな言い方をしても、優しさや愛情が足りないと彼女を傷つけてしまうかもしれません。相手のキャラに合わせたフォローを入れることを忘れずに、彼女が前向きかつ健康的に痩せられるようにしっかり見守ってあげましょう。（浅原 聡）
【調査概要】
期間：2013年9月16日（月）から9月23日（月）まで
対象：合計230名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
