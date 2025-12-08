タレントのＫＡＢＡ．ちゃんが“お米の妖精”ショットを披露した。

ＫＡＢＡ．ちゃんは８日までにインスタグラムを更新。「佐賀県白石町のトークショーに行って来ました 今回、お邪魔した白石町は初めてだったのですが、佐賀県には子供の頃の思い出がいくつかありまして、とても懐かしく感じました」「今月はクリスマスという事で、ちょっと張り切った格好してみたところ、美味しいお米もとれるという事で、急遽、お米の妖精みたいになりました 後づけですが、宜しくどーぞ」と記し、黒のレギンズに白いモコモコのミニ丈ドレス、ハイヒールを履いてポーズをとる写真や、ヘアメイク中の楽屋ショットをアップした。

この投稿には、「きゃわきゃわ」「めちゃくちゃにかわいいお衣装ですね すっごく元気もらいました」「可愛すぎるよー 髪型も似合ってるぅ」「スタイル良過ぎます」「足が細〜い」などのコメントが寄せられた。

ＫＡＢＡ．ちゃんは小室哲哉プロデュースの３人組ユニット「ｄｏｓ」のメンバーとして１９９６年にデビュー。２０１６年３月に性別適合手術（性転換手術）を受け、声を女性らしくする声帯手術や整形手術も受けたことも公表。戸籍上の性別変更も認められ、本名を「椛島一華（かばしま・いちか）」にしたことも明かしている。