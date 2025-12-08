カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は８日、自民党・日本維新の会の国会議員が、スナック、キャバクラ、演歌歌手のファンクラブ会費として、政治資金収支報告書に記載していることが発覚したことを報じた。

自民党の上野賢一郎厚労相は、東京・赤坂のスナックで合計３１万４３００円、女性演歌歌手ファンクラブ会費合計２万８６００円などが政治資金から支出されていた。また、日本維新の会・奥下剛光衆院議員は、東京・赤坂のキャバクラで３万６３００円、大阪市のラウンジで５万７２００円、東京・六本木のものまねショーパブ３万３０００円を支出していた。

コメンテーターのハイヒール・リンゴは「キャバクラはダメでしょう。自腹でいけばいい。ファンクラブ会費も自腹やったらいいわけで、これが政治活動かと言われたら…」と不満気。奥下議員は使用した金額は全額返金するという。

日本維新の会の藤田文武共同代表は「女性の接待を受けるクラブとかそういうのは不適切だと思うし、私はそういうのに使ったことはないですけれども、さまざまなロケーションがあり、一概にダメだとは言えない」と述べ、ひんしゅくを買っていた。一方で吉村洋文代表の「そんなもの自分のお金でいくべき」という発言には全員が賛同していた。