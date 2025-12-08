Åìµþ£Ö¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¡¢Íèµ¨¤â¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄÂÎÀ©¤ÇÀï¤¦Êý¿Ë¼¨¤¹¡ÖÆñ¤·¤¤ÊÑÂ§Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡Ä°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ£Ö¤Î¹¾¿¬ÆÆÉ§¶¯²½ÉôÄ¹¤¬£¸Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Æâ¤Çº£µ¨¤ÎÁí³ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Íèµ¨¤â¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ë»Ø´ø¤òÂ÷¤¹Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ê¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤È¤·¤¿¤éÄ¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾ëÊ¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢£²£²Ç¯£¶·î¤ËÅìµþ£Ö¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡££²£³Ç¯¤Ë£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±¤ØÆ³¤¡¢£Ê£±Éüµ¢½éÇ¯ÅÙ¤Îºòµ¨¤Ï£¶°Ì¤ÈÂçÌö¿Ê¡£º£µ¨¤ÏÄ¹´üÎ¥Ã¦¼Ô¤ä²Æ¾ì¤Ë¼çÎÏ¤¬Ê£¿ô°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢£³»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤ÎÁ°¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ëÊ¡¹À´ÆÆÄ¤Ï¡¢Íèµ¨¤â´ÆÆÄ¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£É¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Áª¼ê¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³ÎÇ§¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤·¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¼ûÍ×¤È¶¡µë¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤â¤¢¤ê¡¢Â³Åê¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¾ëÊ¡ÂÎÀ©¤Ï£µ¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡¡¹¾¿¬¶¯²½ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¿¤À·ÀÌó¤´¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºÙÉô¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÍ¤é¤Ï¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡¢¾ëÊ¡¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿Ãæ¤ÇÍèµ¨¤Ï£±Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¡¢ÊÑÂ§Åª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£