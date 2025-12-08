「大きくなっても同じ寝方してる」



【写真】大きくなった今も、同じ寝方です

そんなひと言とともにポストされた白柴さんの2枚の写真が「X」で注目されました。向かって左の写真には両前足をのばして顔の両側にぴったりとつけて目を閉じた子犬さんの寝顔が、そして右の写真には3歳の成犬になった今も同じ姿勢で眠る様子が写っています。



愛犬の子犬時代と今の寝姿を投稿したのは「ふく あみ ニャー」（@sibainuFuku_Nya）さん（以下、飼い主さん）のアカウントです。寝姿が話題になったワンちゃんのお名まえは「あみ」ちゃんといい、現在3歳になる白柴の女の子です。今も昔もすやすやと眠る姿を見た人たちからコメントが届いています。



「いつまでも赤ちゃん」

「あんよとマズルが伸びて大人さんになりましたね〜

でもきゃわわさはパピの時と変わらずですね」

「大きくなってもかわいい」



飼い主さんにあみちゃんのことをお聞きしました。



生後約60日めから

――いつからこんなふうに眠るように？



来てすぐから（生後60日前後）してました。



――この寝方をどう思っておられますか？



成犬になってもずっと変わらずこのポーズで寝るのが可愛くて、家族皆笑顔になります。



――投稿が拡散しました。



この寝方がたくさんの方の目に止まって可愛いと言っていただきとても嬉しく思っております。



「垂れ目で幼い顔立ち」

「あみちゃんはうちではいつまでも赤ちゃん」とリプライ欄でいう飼い主さんに、他にも子犬の頃から「変わっていないな」と感じるところはありますか、とお聞きすると「垂れ目で幼い顔立ちがいつまでも赤ちゃんを思わせます。パピーの頃から一緒にいる『ふく』（オス4歳）の事をお兄ちゃんと思っておりべったり甘える様子が赤ちゃんみたいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）