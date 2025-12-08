新車236万円！ 日産「“新”実用コンパクトバン」発表に反響殺到！ 「終売じゃないんだ」「おしゃれ！」 「セレナより小さいサイズ」で「7人乗り仕様」も設定！ 「快適シート」新装備の「NV200バネット」発売

生産終了間近の仕様向上に驚きの声

日産は2025年11月7日、「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを発表しました。12月15日に発売予定です。

SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

日産のロングセラーコンパクトバン「NV200バネット」

NV200バネットは2009年5月に登場したコンパクトバンです。FFプラットフォームの採用により、低床化と広い室内空間を実現したほか、商用・乗用どちらのニーズにも合致するスタイリッシュなデザインなどを特徴とします。

現行型の登場からすでに16年が経過するロングセラーモデルですが、手頃なサイズからコンパクトバンの定番として支持されています。

ボディサイズは全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mm、ホイールベース2725mm。ミドルサイズミニバン「セレナ」より小さく、取り回しやすい小型車（4・5ナンバー）規格におさまります。

ラインナップは2列シート5人乗りの商用モデルが基本で、リアシートのない2人乗り仕様も用意します。2010年の改良では2列シート5人乗り／3列シート7人乗りの乗用モデル「ワゴン」も追加されています。

パワーユニットは、1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンのみの設定。トランスミッションはCVT（FF）もしくは4速AT（4WD・バンのみ）です。

先進機能では、2020年の改良時に衝突被害軽減ブレーキ「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や「ハイビームアシスト」、「LDW（車線逸脱警報）」、「標識検知機能」を搭載。

2024年の改良時にはさらに「インテリジェント DA（ふらつき警報）」や「踏み間違い衝突防止アシスト」を全車標準装備し、長いモデルライフを送りながら進化を重ねています。

今回の一部仕様変更では、各種法規適合を図るとともに、「先行車発進お知らせ機能」や「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」、車線変更をサポートする「コンフォートフラッシャー」を全グレードで標準装備し、安全性能をさらに高めています。

加えて、抗菌仕様のシートを採用。また運転席と助手席には「スパイナルサポート機能」をもたせ、長時間のドライブにおける疲労感の低減を実現します。

バン仕様の中上級モデル「VX」「GX」、ワゴンの「16X-2R」「16X-3Ｒ」では、サイドターンランプ付きドアミラーを採用。右左折時におけるターンランプの視認性を向上させています。

さらに、「VX」「GX」、ワゴンの「16X-2R」「16X-3Ｒ」に対しては、サンドベージュ モノトーンのボディカラーと、ブラックの前後バンパー、ドアハンドル、バックドアフィニッシャー、ホイールを組み合わせた新モデル「Outdoor Black Edition」を新たに設定しました。

一部仕様変更を行った新NV200バネットの価格（消費税込）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴンが258万600円から280万3900円です。

なお、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）が手掛ける車中泊仕様車「マルチベッド」や福祉車両「ライフケアビークル（LV）」と「チェアキャブ」、商用特装車「ワークユースビークス」シリーズも一部仕様変更を実施しています。

マルチベッドについては、サンドベージュ モノトーンのボディカラーと耐久性・撥水性にすぐれたCORDURA製ベッド生地を採用した新グレード「GX Outdoor Black Edition」を追加しています。

仕様向上を図った新NV200バネットについて、SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。

特に新グレードのGX Outdoor Black Editionには関心を持つ人が多いようで、「純正でベージュカラーと黒バンパーだ」「オシャレ仕様出た」「カッコいいじゃん」など、近年流行しているアースカラーの採用に驚く人も少なくないようです。

また、「生産終了じゃないの？」「終売かと思っていた」というコメントも。

これは、製造工場である日産車体 湘南工場がNV200バネットを製造終了するというニュースがあったことからで、改良を待たずに終売すると予想していた人も多かったようです。

ただし、日産は2025年7月に発表した経営再建計画「Re：Nissan」でNV200バネットの生産終了を2026年に予定しているとアナウンスしており、さらに次期モデルを2027年に投入することも予告しています。

今回が最後の改良となりそうで、今後の動向にも注目です。