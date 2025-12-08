本郷奏多、日向坂46小坂菜緒が選んだタイトルは？「推しゲーDEEP番付」300位までを大公開！：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時から、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
12月7日（日）は、ゲストに本郷奏多、小坂菜緒（日向坂46）を迎えて「昭和・平成・令和ゲーマー3000人が選ぶ 推しゲーDEEP番付2025」をお届け！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】本郷奏多、日向坂46小坂菜緒が選んだタイトルは？「推しゲーDEEP番付」300位までを大公開！
ゲストの本郷、小坂と港区・麻布十番からスタート！ 1人だけタキシードに身を包んだトシを上から下までニヤニヤしながら見つめる有吉は…
久々の「欧米かっ！」に、相方のタカは「欲しがってましたね！」と爆笑します。
「推しゲーDEEP番付」の発表がある特別な回ですが、なぜかトシだけ正装。
ゲストの本郷は芸能界屈指のゲーマーとして知られ、今年9月に開催された「東京ゲームショウ2025」のオフィシャルサポーターに就任。実は田中も会場に行ったそうですが、「VALORANTやって、一撃破もできずに終わった」と明かします。
まずは腹ごしらえ！ ということで、みんなで大正10年創業「福島屋」のおでんをいただきます。しみしみの大根を一口食べた有吉は…
「ビーフシチューみたい！」「めっちゃおいしい！」と味噌おでんの味にも感動する一行。
ここで最近ハマっているゲームの話題に。本郷は「Pokémon LEGENDS Z-A」に、小坂は「牧場物語 Let's！風のグランドバザール」にハマっているそう。
番組では今年7月に調査を行い、8月に3000人のゲーマーが選んだ「推しゲーランキング」ベスト100を発表！
トシがフリップでベスト20を紹介します。
本郷の1位は「ポケットモンスター バイオレット」だそうで、「子どもの頃、頭の中で想像していたポケモンの世界が、やっとゲームで遊べるようになったなという感動があった」とコメント。
小坂は「あつまれ どうぶつの森」が好きで、「（日向坂46で）すごく流行って、通信しながらいろんなメンバーの島に行って遊んでみたいなことをしていました」とコメント。
ちなみに有吉が苦しんだのは「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」。「練習しても練習しても一瞬で負ける」と笑います。
今回は「100位以降も数々の名作があるに違いない！」ということで、101〜300位までを一挙大公開！ さらに、スタジオメンバーの推しゲーも発表します。
そして、懐かしの“あのゲーム”をプレイ！ 気になる番付は、ぜひ「TVer」で！
12月7日（日）は、ゲストに本郷奏多、小坂菜緒（日向坂46）を迎えて「昭和・平成・令和ゲーマー3000人が選ぶ 推しゲーDEEP番付2025」をお届け！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】本郷奏多、日向坂46小坂菜緒が選んだタイトルは？「推しゲーDEEP番付」300位までを大公開！
ゲストの本郷、小坂と港区・麻布十番からスタート！ 1人だけタキシードに身を包んだトシを上から下までニヤニヤしながら見つめる有吉は…
久々の「欧米かっ！」に、相方のタカは「欲しがってましたね！」と爆笑します。
「推しゲーDEEP番付」の発表がある特別な回ですが、なぜかトシだけ正装。
ゲストの本郷は芸能界屈指のゲーマーとして知られ、今年9月に開催された「東京ゲームショウ2025」のオフィシャルサポーターに就任。実は田中も会場に行ったそうですが、「VALORANTやって、一撃破もできずに終わった」と明かします。
まずは腹ごしらえ！ ということで、みんなで大正10年創業「福島屋」のおでんをいただきます。しみしみの大根を一口食べた有吉は…
「ビーフシチューみたい！」「めっちゃおいしい！」と味噌おでんの味にも感動する一行。
ここで最近ハマっているゲームの話題に。本郷は「Pokémon LEGENDS Z-A」に、小坂は「牧場物語 Let's！風のグランドバザール」にハマっているそう。
番組では今年7月に調査を行い、8月に3000人のゲーマーが選んだ「推しゲーランキング」ベスト100を発表！
トシがフリップでベスト20を紹介します。
本郷の1位は「ポケットモンスター バイオレット」だそうで、「子どもの頃、頭の中で想像していたポケモンの世界が、やっとゲームで遊べるようになったなという感動があった」とコメント。
小坂は「あつまれ どうぶつの森」が好きで、「（日向坂46で）すごく流行って、通信しながらいろんなメンバーの島に行って遊んでみたいなことをしていました」とコメント。
ちなみに有吉が苦しんだのは「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」。「練習しても練習しても一瞬で負ける」と笑います。
今回は「100位以降も数々の名作があるに違いない！」ということで、101〜300位までを一挙大公開！ さらに、スタジオメンバーの推しゲーも発表します。
そして、懐かしの“あのゲーム”をプレイ！ 気になる番付は、ぜひ「TVer」で！