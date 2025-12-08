²£ÉÍÎ®À±¤Î¡ÈÄÕ½Å¡É¤È¤Ï°ã¤¦¾Ð´é¤â¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÈÆÇñ½Æ¬ºîÀï¡ÉÀ®¸ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§²£ÉÍÎ®À±¡ß°æ¾åÍ´µ®¤ÎºÇ¹â¤Î¡È¥é¥¹¥È¡É¥·ー¥ó¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Îò»Ë¤òÃÎ¤ë´î¤Ó
¡¡Âè47²ó¡Öñ½Æ¬¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤³¤ï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤Î¡ÈÆÇñ½Æ¬ºîÀï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ñ½Æ¬¤ò¤Û¤ª¤Ð¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ëÉ°Íù¤òÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬ÇÁ¤¹þ¤ß¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¡¢°æ¾åÍ´µ®¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¡¢ÅèÅÄµ×ºî¤é¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë½¸¹ç¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖºîÀï¤ÎÀ®¸ù¤òÁ´ÎÏ¤Ç´î¤Ö¤ª3Êý¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿²£ÉÍÎ®À±¡ÊÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ë¡¢¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡Ê»°±º¾±»Ê¡Ë¡¢±àÅÄ¾ÍÂÀ¡Ê¿åÌî°ÙÄ¹¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹Ì½ñÆ²¤ÎÃÈÎü¤ò¤¯¤°¤ë°æ¾å¤Î»Ñ¤â¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ø¡£¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë