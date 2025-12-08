¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ãà43ºÐÃÂ¥×¥ì¤ÎÃæ¿Èá¤Ë¡Ö¼ÂÍÑÅª¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö»Â¿·¡×¡ÖÂçÇú¾Ð¡×¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®Ãí°Õ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡Ö¥ì¥Ù¥ë43¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢7Æü¤Ë43ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀèÆüÈë½ñ¤µ¤óÃ£¤¬²ÖÂ«(¥«¥×¥Ì)¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿ÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡Á´¤¯ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç¿Ã¤È¤¤¤¦Ç¤¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¢Ç¤°ÊÍèÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Twitter¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤Æü¾ï¤È²¬»³ÀëÅÁ¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¡Ö¥Ì¡¼¥É¥ë¥Ö¡¼¥± °¼à¥¡×(2980±ß)¤È»×¤ï¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì£Á¹¡¢²¤É÷¥Á¡¼¥º¥«¥ì¡¼¤Ê¤É7¼ï¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ÖÂ«¤âµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ìÁØ¥¤¥¥¤¥¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥×¥Ì²ÖÂ«¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Î²ÖÂ«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¾®ÌîÅÄµÄ°÷¤ÈÈë½ñ¤µ¤ó¤Îå«¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ö¡¼¥±¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤í¤½¤íËâ²¦¤âÅÝ¤»¤½¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤¹¤®Ãí°Õ¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö»Â¿·¡ª¡ª¡×¡Ö¥¤¥«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤È¯ÁÛ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡Ö±ÊÅÄÄ®¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤â43ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡Á¡×¡Ö¼ÂÍÑÅª¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÂçÇú¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£